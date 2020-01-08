Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: 2020'de ruhsatlandırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı münhasır bölge anlaşması kapsamındaki alanları 2020 yılı içinde ruhsatlandırıp arama ve sondaj faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Erdoğan, "Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değildir. 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ruhsatlandırma çalısmalarının ardından ilk olarak Oruç Reis sismik arastırma gemisinin bölgede çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin 2019 yılında Türkiye'nin ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahalarında faaliyetlerini sürdürdüğünü" belirterek "İnşallah yakında bu çalışmalardan müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Türk sondaj gemisi

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Libya’daki meşru hükümetin ayakta kalmasını ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırları dışında başladığının bilinciyle; siyasi, ticari, insani, diplomatik ve askeri tüm imkânlarımızı, güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı. General Halife Hafter komutasındaki güçlerin Trablus'u ele geçirmek için geçen nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, daha sonra da Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu. Türkiye bunun üzerine TBMM'den geçirilen tezkerenin ardından geçtiğimiz haftalarda Libya'ya asker göndermeye başladığını duyurmuştu.

DW/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe