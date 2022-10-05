Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yanıt

CHP'nin kamuda başörtüsü takma özgürlüğünü yasal güvence altına almak için TBMM'ye sunduğu kanun teklifine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kanun teklifi diye Meclis'e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır" dedi.

"Gelin, çözümü yasa değil, Anayasa düzeyinde sağlayalım" diyen Erdoğan, "AK Parti ve MHP olarak 2008'de hazırladığımız 5735 sayılı anayasa değişikliği teklifini kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, bu hususta aksi yönde düzenleme yapılamayacağı, uygulamaya gidilemeyeceği açık kaydıyla birlikte yeniden çıkartalım" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı "Hatta bununla kalmayalım, kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım" diye ekledi.

Altılı masaya çağrı

Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan, altılı masada seni destekleyen arkadaşların da var ya; hep beraber (Anayasa değişikliği) çıkaralım" dedi.

AKP'nin "verdiği mücadele ve yaptığı düzenlemeler sayesinde bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele kalmadığını" belirten Erdoğan, aslında "genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesinin yasa ya da Anayasa konusu olmaması gereken tabii bir hak olduğunu" söyledi.

Kamuda başörtüsü serbestliği sağlayan Anayasa değişikliğinin iptali için 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvuran milletvekilleri arasında Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğunu belirten Erdoğan, geçmişte "Başörtüsü yasağını kaldırın" dediği için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı hakkında görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanlardan birinin de CHP lideri olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu, ikna odalarında kızlarımıza yapılan zulümden sen kurtulacağını mı zannediyorsun? Bunun hesabını kolay kolay veremeyeceksin" dedi.

Taslak hazırlığına başlandı

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

Ana muhalefet partisi CHP, başörtüsüyle ilgili üç maddelik kanun teklifini dün TBMM Başkanlığına sundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir önceki gün, başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi sunacaklarını açıkladığı video mesajında, "Saray'ın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu: Önce sen destekle

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

CHP lideri, "Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz" diye ekledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" diye tweet attı.

DW/CÖ,EC