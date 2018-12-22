Erdoğan'dan "Bunlar sanatçı müsveddesi" çıkışı

Tiyatrocu Metin Akpınar'ın kutuplaşmaya ilişkin sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yargıya çağrı geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Mali Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar" çıkışında bulundu. Cumhurbaşkanı, "Şimdi yargıya gitsinler bunun hesabını versinler. Böyle karşılıksız bu işleri bırakamayız. Bunun bedelini ödeyecekler" dedi.

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Akpınar, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" demişti.

Erdoğan: 12 ağaç bahanesiyle ekonomimiz hedef alındı

Gezi olaylarına ilişkin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonominin hedef alındığını söyledi. Gezi olaylarının hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Polisimize kurşun sıktılar, caddeleri, iş yerlerini, insanlarımızın vergileriyle alınan o belediye otobüslerini yaktılar, yıktılar. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı milliyetperver? Bunların arkasında duranları siz nasıl savunuyorsunuz? Sen ana muhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar."

DW/ÖA,GA

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