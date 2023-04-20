Erdoğan'dan "bedava" doğal gaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan evlerde mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bir yıl boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Erdoğan gelecek bir ayda da konutlarda doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos'ta "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında daha önce "müjde" olarak duyurduğu açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Bu aynı zamanda önümüzdeki dönemin yaz olduğu düşünülünce birçok ailenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor" ifadesini de sözlerine ekledi.

"Bir ay boyunca konutlara ücretsiz"

Erdoğan "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Karadeniz'deki doğal gazın keşfedilmesinden 32 ay sonra devreye alındığını belirten Erdoğan, "Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız" şeklinde konuştu. Erdoğan, sözlerini "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz" şeklinde sürdürdü.

DW/JD, BK