Erdoğan'dan Beştepe'deki töreni boykot eden barolara tepki

51 baronun boykot ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenini boykot eden baroları da eleştirdi. Erdoğan, "Bir takım barolar adli yıl açılılını sadece mekanından dolayı provoke ediyorlar. Bu mekan şahsıma ait değil. Bu mekan milletin evi" diye konuştu. Erdoğan, törene katılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da "dayatmalara gösterdikleri duruş" nedeniyle tebrik etti.

Erdoğan, "İlk çözmemiz gereken meselelerden biri tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesidir" dedi.

Yeni sisteme yönelik eleştirilere yanıt

Kuvvetler Ayrılığı prensibinin cumhuriyetin ve demokrasini temeli olduğunu dile getiren Erdoğan, dünyada tek tip bir kuvvetler ayrılığı uygulaması olmadığını söyledi. Birleşik Krallık'ta Kraliçe 2. Elizabeth'in parlamentoyu askıya alma kararını örnek olarak gösteren Erdoğan, "İngiliz demokrasisi halk oylaması sonuçlarını hayata geçirmek üzere kendi içinde Kuvvetler Ayrılığı ilkesini bu şekilde yorumlayarak tıkanan sistemi açma yoluna gitti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilere cevap veren Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan cumhurbaşkanına kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Ülkemizdeki demokratik sistemde cumhurbaşkanına açılan alan üstünlük bağlamında değil, tüm kurumların ahenk içerisinde çalışmasını gözetme noktasındadır" diye konuştu.

Feyzioğlu: Yargı reformu hayata geçmelidir

Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Mayıs ayında Erdoğan tarafından duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin doğru bir belge olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Feyzioğlu, "Yargı reformu belgesi hayata geçirilmelidir, eksiklikleri de süreç içerisinde giderilmelidir" dedi.

Metin Feyzioğlu (Arşiv)

"Vatandaşların ve avukatların sorunları ve beklentileri var" diyen Feyzioğlu, milli birlik ve beraberliğin güvenilir yargıdan geçtiğini vurguladı. Türkiye Barolar Birliği'nin hiçbir partinin muhalifi ya da destekçisi olmadığını dile getiren Feyzioğlu, Birliğin sadece cumhuriyetin tarafında olduğunu söyledi.

Cirit: AB'nin raporu değersiz bir kağıt parçası

Açılış töreninde konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savundu. Cirit, "Yargının tarafsızlık özelliği güçlendirilmiş, yargının denetleme ve denge görevi kuvvetlendirilmiştir" dedi.

Cirit konuşmasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Mayıs ayında yayınladığı Türkiye raporunu da eleştirdi. 15 Temmuz sonrası tutuklanan hakim, savcı ve yüksek yargı üyelerinin ihraç edilmelerinin bir zorunluluk olduğuna söyleyen Cirit, Komisyonu yargı bağımsızlığı kavramını anlamamakla eleştirdi. Cirit, "Durum bu kadar açıkken 'yargı bağımsızlığı' kavramını, terör örgütüne bağlılık olarak anlayan ilerleme raporundaki ifadeler, söz konusu raporu değersiz bir kağıt parçasına dönüştürmüştür. Avrupa Birliği'nin bu tutumu, hukuk derslerinde okutulacak türden tam bir skandaldır" diye konuştu.

Ankara Barosu'ndan alternatif açılış

Külliye'deki törene katılmayan Ankara Barosu, Sıhhiye Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin yok edildiği, yargının yürütmenin tahakkümüne sokulduğu bir düzlemde mesleklerini icra etmeye çalışan avukatlar mesleğinin başında kendisini ekonomik ve siyasal kaosun içerisinde bulmakta" denildi. Baro üyeleri ayrıca Anıtkabir'i ziyaret edecek.





Yargıtay Başkanlığı tören için 79 baro başkanlığına ve TBB'ye davetiye göndermişti. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 51 baro yönetimi Yargıtay eliyle yargının siyasallaştırıldığı eleştirisini getirerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törene gitmeyeceklerini açıklamıştı.

DW/ÖA,JD

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