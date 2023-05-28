Erdoğan'dan balkon konuşması: Artık birleşme vaktidir

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, göreve yeniden seçilmesinin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka seslendi. "Biz bu yolda gece gündüz demeden yürüdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, "Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır… Bugün Türkiye Yüzyılı müjdesini verme günüdür" dedi.

Seçimin ikinci turunun herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sonuçlandığını ve resmi olmayan sonuçlara göre kendisine 5 yıllığına daha millet tarafından bu görevin verildiğini belirten Erdoğan, gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta sandığa giden vatandaşlara teşekkür etti.

"Artık birleşme bütünleşme vaktidir"

Milletin kararını "Türkiye Yüzyıl'ından yana kullandığını" söyleyen Erdoğan, "Seçimin ilk turunda milletimiz TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün de yürütmedeki tercihi kesinleşmiştir. Kazanan sadece biz değiliz kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizdir. Aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın, küskün, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hayallerimiz etrafından birleşme bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil tüm kalbimizle yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Erdoğan, konuşmasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 2018'de CHP'nin meclise soktuğu vekil sayısının 146 olduğunu, bu sayının 2023'te 169'a yükseldiğini belirten Erdoğan, "Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı, 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü? 129’a. 146'dan 129'a hangisi büyük? Herhâlde 129 büyüktür diyemezsiniz" diye konuştu.

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