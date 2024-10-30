Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına destek verdi. Bahçeli'den övgüyle söz eden Erdoğan, MHP liderinin İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına atıfla "Devlet Bey tavır, konuşma ve siyasetiyle, cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir. Kendisi mazrufa odaklanma iradesi gösterebilenler için, vatan-millet sevgisinin ne olduğunu, milliyetçiliğin ne olduğunu en açık şekilde izah etmiştir. MHP Genel Başkanı'nın çağrılarını bu çerçevede okuyanlar, tarihi fırsat penceresini görmektedir" ifadelerini kullandı.

"Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz yaşayamaz"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Bahçeli'nin dediği gibi, 'Türklerin ve Kürtlerin birbirini sevmesi dini ve siyasi farzdır. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir, Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir.' Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz yaşayamaz. En son Ahlat'ta hem bedenimizle, hem ruhumuzla hem dilimizle bu hakikati bir kez daha ifade ettik. Alparslan'ın ordusunda Kürt de Türk de Arap da vardı. Malazgirt Türk'ün de Kürt'ün de ortak zaferidir."

"Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını" belirten Cumhurbaşkanı, "Ancak karşımıza duvar, ihanet, alçaklık çıktı. Sorundan beslenenler engel oldular. Şiddetten, terörden nemalananlar sona ermesi istemediler. Çok ihanet gördük, hatta sırtımızdan hançerlendik. Ancak umudumuzu kaybetmedik " diye konuştu. Erdoğan, "Bu bir dönemin, bir kesimin değil; topyekun insanların hayatını etkileyecek bir meseledir. Rabbim ömür ve fırsat verirse bu meseleyi ülke gündeminden çıkararak, 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kürt vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı, " Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, Türkiye düşmanlığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. Gel Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim diyoruz" diye konuştu.

CHP lideri Özel'e takdir

"Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrılarının olmadığını" ifade eden Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de takdirlerini iletti. Erdoğan, "Devlet herkesin devleti olmalı, devlet herkesi eşit kucaklamalı. 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa siyasetimizi açık yürekle dile getirdiği ve katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum. CHP'nin Özel'in genel başkanlığında tarihin bu önemli kırılma noktasında doğru yerde duracağını, kardeşlik safında yer alacağına ben yürekten inanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin de konuşan Erdoğan, CHP lideri Özel'e seslenerek "Bundan rahatsız olma, bu işi öğrenecek, hukuksuzluk nedir onu da öğrenecek. Dolayısıyla şunu bilmen lazım, hukuksuzluğun olduğu bir yerde adalet olmaz. Hukuksuzluğun olduğu bir yerde adil bir yönetim biçimi olmaz. Bunları öğrenmeye mecbursun. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan niye rahatsız oluyorsun? Bundan rahatsız olmayacaksın, tam aksine burada mevcut yönetime destek vereceksin" dedi.

Erdoğan, "Ve biz bundan zatıaliniz rahatsız oluyor diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza etmek yolunda bizim asli muhatabımız, unutma, bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim artık 40 yıldır bölücü terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu, kurguyu görmektedir. Bölücü terör örgütünün önceki gün Avrupa'da yaptığı gösteride örgüt paçavraları yanında İsrail bayrağı sallandığını da görüyor. Bunu sen de göreceksin. Hangi Kürt kardeşim bu alçakça iş birliğini görmezden gelebilir?" diye ekledi.

DW/SÖ,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?