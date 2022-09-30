Erdoğan'dan Alman vekil Kubicki hakkında suç duyurusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki hakkında kendisine "Küçük lağım faresi" sözleriyle hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan Köln'deki avukatı Mustafa Kaplan aracılığıyla Perşembe günü Hildesheim Savcılığına'a Kubicki hakkında hakaret ve iftira davası açılması istemiyle başvurdu.

Haftalık haber dergisi Spiegel'in online sayfasında yer alan haberde suç duyurusunda, "Lağım faresi" tanımlaması ile Erdoğan'ın "ahlaki açıdan gelişmemiş, aşağılanmış ve tiksinti uyandıran bir insan olduğu" şeklinde bir kanaat oluşturulmaya çalışıldığı yönünde şikayette bulunulduğu belirtildi.

Wolfgang Kubicki Erdoğan ile davalık olmaktan çekinmediğini söyledi Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Kubicki: Erdoğan ile davalık olmaktan çekinmem

Hakkındaki suç duyurusu ile ilgili Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan Kubicki, Erdoğan ile olası bir hukuk mücadelesine girmekten çekinmeyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın göreve başlamasından bu yana 200 bin civarında benzer dava açmış olmasının "aslında herşeyi açıklığa kavuşturduğunu" ifade eden Kubicki, kendisinin ise açılacak bir davayı sakin şekilde karşılayacağını söyledi.

Kubicki, "Türkiye ile kıyaslandığında Almanya düşünce ve ifade özgürlüklerinin anayasanın merkezinde konumlandırıldığı bir hukuk devletir" diye konuştu.

Avukattan "bilinçli hakaret" suçlaması

DW Türkçe'ye konuşan Erdoğan'ın avukatı Mustafa Kaplan ise Kubicki'nin müvekkili hakkında kulandığı ifadelerin açıkça hakaret içerdiğini belirterek, "Sayın Kubicki deneyimli bir siyasetçi, ünlü bir hukukçu ve aynı zamanda Federal Meclis'in de başkan yardımcısıdır. Bu sözlerinin hakaret, hakaretin de suç olduğunu bilecek donanımdadır. Bilinçli olarak hakaret etmiştir ve bunun hukuki bedelini ödemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Kaplan Fotoğraf: DW/T. Yildirim

"Yabancı devlet adamına hakaret" suç mu değil mi?

Erdoğan daha önce de Alman televizyonunda hiciv programı sunan komedyen Jan Böhmermann hakkında davacı olmuştu. Böhmermann 2016 yılında Erdoğan'a yazdığı bir şiiri televizyonda okuyunca, şiir bazı ifadeler nedeniyle hakaret içerdiği gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu.

Dosyaya bakan Mainz Savcılığı daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan komedyen Böhmermann hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Bu davadan sonra, soruşturmaya dayanak teşkil eden, "Yabancı devlet adamına hakaret etmek” suçunu düzenleyen 103. madde iptal edildi.

Alman komedyen Jan Böhmermann da Erdoğan ile davalık olmuştu Fotoğraf: picture-alliance/dpa/M. Balk

Alman komedyen Böhmermann davasında da Erdoğan'ı temsil eden avukat Kaplan söz konusu şikayetlerinin "Yabancı devlet adamları" bağlantılı olmadığını belirterek, "Almanya'da artık yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan o madde iptal edildi, doğru, ama bu artık herkes istediğine hakaret edecek anlamına gelmez. 185'inci maddeye göre hakaret etmek hâlâ bir suçtur. Burada müvekkilim Erdoğan'ın devlet adamı olması birinci derecede meselemiz değildir. Burada bir kişiye yapılan bilinçli bir hakaret söz konusudur, biz bundan şikayetçiyiz" dedi.

Ankara'dan tepki gelmişti

Türk hükümeti, Salı günü Kubicki'nin Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç," Wolfgang Kubicki'nin saldırgan sözlerini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Almanya'daki koalisyon hükümetinin ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Başkan yardımıcısı da olan Wolfgang Kubicki, Erdoğan'ı Aşağı Saksonya'daki eyalet seçimleri kapsamında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada mülteci politikasıyla bağlantılı olarak "küçük lağım faresi" olarak nitelendirmişti. Kubicki, Erdoğan'ı 2015'de Avrupa'ya yoğun sığınmacı göçüne neden olmakla suçluyor.

DW,AFP/TY,HT