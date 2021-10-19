Erdoğan'a "Yahudi" demek hakaret sayıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret davalarıyla ilgili Bursa'dan tartışmalı bir karar çıktı. Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi, "Tayyip kendisini Müslüman gösteren bir Yahudi'dir" şeklinde sosyal medyada paylaşım yapan Yüksel Üstün adlı bir kişiye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 bin TL adli para cezası verdi.

Dava sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, mahkemeye "hizmete özel" ibareli yazı gönderirken, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın şikayet dilekçesinde Erdoğan'a yönelik "Yahudi" ifadesi "küçük düşürücü, onur ve saygınlığı zedeleyici" olarak değerlendirildi.

Bursa'da yaşayan Yüksel Üstün adlı bir kişinin Facebook hesabından 2020 yılında "Tayyip kendini Müslüman gösteren bir Yahudidir" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Adalet Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kovuşturma izni vermesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Üstün hakkında dava açtı. İddianamede, şüphelinin bu paylaşımıyla "Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide ederek" atılı suçu işlediği savunuldu.

Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın başında iddianameyi de ekleyerek, Cumhurbaşkanlığı'na tebligat çıkartarak, durumdan haberdar etti.

Mahkemeye 'özel' yazı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, 25 Mart 2021'de mahkemeye hitaben "hizmete özel" damgasıyla bir yazı gönderdi. Yazıda, davanın "Devletin başı olan ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini" temsil eden Cumhurbaşkanının "şikâyeti beklenmeksizin takip edilerek görülmesi" gerektiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vekili tarafından gerek duyulması halinde ayrıca müdahillik talebinde bulunulabileceği hususu göz önünde bulundurularak yargılamanın yürütülmesi gerekmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanının avukatı Hüseyin Aydan da dava sürerken, mahkemeye şikâyet dilekçesi gönderdi. Sanığın, Cumhurbaşkanına yönelik "Tayyip kendini Müslüman gösteren bir Yahudidir" şeklinde paylaşımda bulunarak, hakaret ettiği belirtilen dilekçede, "Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yaptığı açıklamalarla Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı onur şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış kişiliği, saygınlığını ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlemiştir" denildi.

"Yahudi" sözüne hakaret cezası

Davanın karar duruşması 4 Kasım'da yapıldı. Sanık avukatı Baran Güneş, "Yahudiler bu ülkenin onurlu vatandaşlarıdır. Birine Çingene demek, Yahudi demek suç değildir" diyerek müvekkili hakkında beraat istedi.

Mahkeme, duruşma sonunda Yüksel Üstün'ü Cumhurbaşkanına hakaret suçundan önce 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, daha sonra cezayı 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Alican Uludağ

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