Erdoğan’a "Uğur bey ve eşi" tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yaparken, dünyada koronavirüse karşı mRNA bazlı ilk aşıyı bulan BioNTech şirketinin kurucu ortağı, bilim insanı Dr. Özlem Türeci'nin adını anmadan, "Uğur Şahin ve eşi" ifadesini kullanması tepki topladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter mesajında Erdoğan'a tepkisini, "Emine Hanım'ın eşi konuştu" ifadesiyle gösterdi:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer de, yine Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Erdoğan ve bu zihniyet için kadının ismi yok. Ancak birilerinin eşi olarak tanımlanabiliriz. Kadın Eylem Planı'nı siz önce kafanızda başlatın derim" söyleminde bulundu:

Erdoğan'ın ifadesine sanat dünyasından tepki veren isimlerden biri ise tiyatro yönetmeni ve oyuncu Laçin Ceylan oldu. Ceylan, Erdoğan'ın sözlerini, "Erkek kekeme toplum! Yahu Uğur Bey’in eşi ne? Özlem Türeci demek bu kadar mı zor?" paylaşımı ile eleştirdi:

Erdoğan ne demişti?

Diyarbakır ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En yakın zamanda Uğur Şahin ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

DW / ET,BK

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