 Erdoğan: YSK mahkeme sürecinin adeta patronudur | TÜRKİYE | DW | 05.04.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: YSK mahkeme sürecinin adeta patronudur

Yerel seçimlerde İstanbul'da oyların yeniden sayımı sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nihai karar için Yüksek Seçim Kurulu'nu adres gösterdi. Erdoğan, yeniden sayım "hak gaspı değil, bir haktır" dedi.

Türkei: Ankara: Recep Tayyip Erdogan (picture-alliance/dpa/A. Unal)

Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul'da çıkan sonuçlara itiraz sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez açıklamada bulundu.

"Seçim süreci bitmiştir, şimdi olayın mahkeme süreci var" diyen Erdoğan, önce ilçe, takiben il seçim kurullarının, son olarak da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararlarının geçerli olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı son kararın YSK'da olduğunu hatırlattı ve "YSK, nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir" ifadesini kullanarak, "YSK mahkeme sürecinin patronudur" dedi. Erdoğan ayrıca itiraz süreçlerinin bir hakkın gasbı değil, bir hak olduğunu kaydetti.

İstanbul'daki 39 ilçenin 25'inde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın zafer kazandığını belirten Erdoğan, bu ilçelerin 24'ünün AKP'nin elinde olduğunu belirterek nihai sonuçlar ne olursa olsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partisinin çoğunlukta olduğuna dikkat çekti.

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Cumhur İttifakı'nın aldığı sonuçlar

İstanbul'da Cuma namazı sonrası konuşan Erdoğan, yerel seçimlerde alınan sonuçlarla ilgili olarak genel bir değerlendirmede de bulundu.

Türkiye'deki büyükşehirlerin 30'unun 15'ini AKP'nin kazandığını, birinde ise MHP'nin galip geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, kalan 14 büyükşehir belediyesini de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın aldığını hatırlatarak partisinin genel başarısını vurguladı.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak aldığımız oy yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki 4'lü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Aramızda böyle bir fark var" şekilnde konuştu.

İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı ayrıca resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine de değindi.

İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanı ile imzalamasını eleştiren Erdoğan, "Sen mazbatanı aldın mı, almadın. Anıtkabir'in protokol işlemi nedir haberi yok. Deftere nasıl yazacağını da bilmiyor. Belediye başkanı mazbatanı alırsın o başka. Ama şu anda yaptığı işlem protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır" dedi.

"Haddini bil"

Erdoğan'ın hedefinde yerel seçimlerle ilgili olarak yorumda bulunan Avrupa devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri de vardı. "Türkiye'nin içişlerine karışma gayreti içinde olan ABD ve Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Haddinizi bilin" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yüzde 83'lük katılımla dünyaya "demokrasi dersi" verdiğini savundu.

Video izle 08:22

İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok

DW,rtr,DHA/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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