Erdoğan: Yeni bir normale döneceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin takvim yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört buçuk saat süren kabine toplantısı sonrası “Normalleşme Planını” açıkladı.

“Normal hayata kademe kademe geçeceğiz” diyen Erdoğan, “Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacak, sınırlamalar azaltılacak da olsa devam edecek” dedi. Bir normalleşme planı hazırlandığını belirten Erdoğan, planın Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle hazırlandığını söyledi. Erdoğan salgının seyrine bağlı olarak önlemlerin de değişebileceğini vurguladı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma sınırlandırılması esnetildi

Sokağa çıkma uygulamasının bu hafta sonu da devam edeceğini belirten Erdoğan, “Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “65 yaş üstü vatandaşların kısıtlama günlerinden birinde 4 saat süreyle sokağa” çıkabileceklerini açıkladı. İlk uygulamanın 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 arasında olacağını kaydeden Erdoğan, “20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız” dedi. Buna göre, 0-14 yaş arası grubun 13 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00- 15.00 arasında ve 15-20 yaş arası grubun ise 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00- 15.00 arasında sokağa çıkabilmesi öngörülüyor.

Sınav tarihleri belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bugünkü toplantıdaydı. Erdoğan, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda YKS’nın 27-28 Haziran’da, LGS’nin ise 20 Haziran’da yapılacağını açıkladı. Bu yıl LGS’ye 1 milyon 800 bin, YKS’ye de yaklaşık 2 milyon 500 bin öğrencinin girmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara göre, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da yapılacak ve üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecek.

Bunun yanı sıra, askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta, celp işlemleri 5 Haziran’da ve bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da başlayacak.

Kuaförler ve AVM’ler 11 Mayıs’ta açılacak

Erdoğan, berber, kuaför, güzellik merkezleri ve AVM’lerin de 11 Mayıs’ta hizmete başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Normalleşme Planı” çerçevesinde, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Muğla, Mersin ve Muğla’da giriş çıkış yasağı kaldırılacak. İstanbul dahil 24 ilde ise giriş-çıkış yasağı devam edecek. Ayrıca, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksilerdeki tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs’ta sona erecek.

Maske satışına izin verilecek

Maske konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz” dedi.

Erdoğan, fiziki mesafe ile kalabalık yerlerde maske kuralının devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, salgının tamamen sona ermediği ülkeler nedeniyle seyahatlerin ne zaman açılacağının da belirsiz olduğunu söyledi. Erdoğan bunu, “Salgının yurt içi ve dışındaki seyrine bağlı olarak dinamik bir şekilde yürüteceğiz.” dedi.

Erdoğan, kararlaştırılan kurallara uyulmaması durumunda ve salgının seyrinin şiddetlenmesi halinde esnetilen uygulamaların yeniden sertleştirilebileceğini vurguladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de atılan tüm adımları zamanında attıklarını belirten Erdoğan, her türlü tedbiri aldıklarını bunun neticesinde de koronavirüse yakalananların sayısının gün geçtikçe azaldığını, iyileşenlerin sayısının arttığını söyledi.

DW/ MK,JD

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