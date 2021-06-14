Erdoğan ve Merkel Brüksel'de bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yarım saat süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı belirtildi.

Görüşmenin içeriğine bir açıklama yapan Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Erdoğan ve Merkel'in 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak AB liderler zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkileri ile Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin BM öncülüğündeki çabaları değerlendirdiğini aktardı.

AB liderler zirvesinde son dönemde gerilen Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak Türkiye'ye aşamalı yaptırım karara almış, ancak ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını ise Haziran ayındaki zirveye ertelemişti. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması ve Ankara'nın muhaliflere bastıcı tutumu da AB'de rahatsızlık yaratıyor.

Macron - Erdoğan görüşmesi

Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Türk-Fransız ilişkilerinin ele alındığına işaret etti. Macron'un Açıklamada, "müttefikler arasında NATO içindeki değerler, ilkeler ve kurallar konusunda stratejik bir netleşme gereğine" değindiği belirtildi. Macron-Erdoğan görüşmesinde Suriye ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı vurgulandı.

Fransız mevkidaşı Macron'un ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiliz heyeti heyeti görüştü.

AFP/HS,JD

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