Erdoğan: Vatandaşımız mümkün olduğunca evinden çıkmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimin her bir ferdinden ricam, COVID-19 tehdidi geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır" dedi.

"Kontrol altında tutamayacağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı haline getirebilir" diyen Erdoğan "Kendimiz zarar görmesek de, taşıdığımız virüsü, Allah muhafaza, sevdiklerimize bulaştırarak, hastalanmalarına, hatta ölümlerine yol açabiliriz. Sosyal mesafeyi ne kadar korur ve sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak, virüsün yayılma hızını, dolayısıyla yol açtığı tehdidi o derece düşürürüz" diye konuştu.

Erdoğan "Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir" dedi.

Bireysel temizlik vurgusu

Erdoğan konuşmasında ayrıca herkesten bireysel temizliğe ve diğer insanlarla olan mesafesine dikkat etmesini istedi. "Kültürümüzde musafahalaşmak, sarılmak, küçüklerin yüzlerinden, büyüklerin ellerinden öpmek elbette önemli bir yer tutar. Zira sevgisini dokunarak göstermeyi seven bir milletiz" diyen Erdoğan "Ancak, yaşadığımız süreç, bir müddet buna ara vermemizi gerektiriyor" diye konuştu.

"Dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye'deki tedbirler de, salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır" diyen Erdoğan "Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz" ifadelerini kullandı.

COVID-19 testi yapan laboratuvar sayısını 4'den 16'ya çıkarılacağına dikkat çeken Erdoğan Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülke sayısının da 20’ye ulaştığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'de COVID-19 teşhisi konan hasta sayısının 98 olduğunu, 89 yaşında bir vatandaşın da hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaşlılara kolonya ve maske dağıtılacak

Yaşlıları korumak için bazı önlemler alındığını belirten Erdoğan "Bilim Kurulumuzun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız" dedi.

Sağlık kuruluşlarının üzerine binecek yükün hafifletilmesi gerektiğini belirten Erdoğan vatandaşlardan hayati olmayan sağlık sorunlarına aile hekimleri vasıtasıyla çözüm aramalarını istedi.

Erdoğan "Yüksek ateş, kuvvetli öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtileri ortaya çıkan vatandaşlarımız ise, paniğe kapılmadan, öncelikle Sağlık Bakanlığımızın ALO 184 hattını aramalıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruma kalkanı niteliğinde bir paketin kararlaştırıldığını söyledi. Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz" dedi.

Ekonomik destek paketi

Erdoğan ayrıca salgının etkilerine karşı 100 milyar TL hacminde ekonomik destek paketi açıkladı. Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz" dedi. Asgari ücreti devam ettireceklerini ve emekli maaşını da 1.500 TL'ye yükselteceklerini belirten Erdoğan, ayrıca "Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız" şeklinde konuştu.

DW / EC, HS

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