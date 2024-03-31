Erdoğan: Umduğumuz neticeyi alamadık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde yaptığı balkon konuşmasında partisinin seçim yenilgisini kabul etti.

Konuşmasına seçmenlerine teşekkür ederek başlayan Erdoğan, oy verme işlemleri sırasında seçim sonuçlarına gölge düşürecek bir hadise yaşanmadığını ve Türk demokrasisinin rüştünü bir kez daha ispat ettiğini belirterek "Seçimler demokrasilerin en kritik günleridir. Millet sözünü sandık yolu ile söyler. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığı ile yapar" dedi.

31 Mart'ın kendileri için bir bitiş değil, bir dönüm noktası olduğunu ve seçimi kazananın 85 milyonun tamamı olduğunu söyleyen Erdoğan, seçimden umduklarını bulamadıklarını ifade etti.

Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra, maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık" diye konuştu. Seçim sınavına yoğun bir şekilde hazırlandıklarını, partisinin kadrolarının gece gündüz demeden sahada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettik. Oralarda mitingler yaptık. Halkımızla bütünleştik, kucaklaştık. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır" dedi.

"Sonuçlar irtifa kaybı gösteriyor"

Partisinin organlarında seçim sonuçlarını açık yüreklilikle değerlendireceklerini ve özeleştirilerini cesaretle yapacaklarını kaydeden Erdoğan, henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçlarının ülke genelinde irtifa kaybı yaşadıklarını gösterdiklerini söyledi.

Sözlerine "Kaderin üstünde bir kader vardır" diye devam eden Erdoğan, "Hiçbir suretle milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan uzak duracağız. En objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak adımlarımızı atacağız" şeklinde konuştu.

Seçim maratonunun bugün kapandığı ve bunun bir kazanç olduğu değerlendirmesi yapan Erdoğan, seçimlere dört yıldan fazla bir süre olduğunu dile getirirken "Milletin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. Mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin ihyası, ekonomik sıkıntılar ve acil meselelere daha fazla eğileceğiz" ifadelerini kullandı.

DW/HS,CÖ

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