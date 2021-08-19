Erdoğan: Türkiye Avrupa'nın mülteci ambarı değil

Afgan göçmenler konusunda Avrupa'ya daha fazla sorumluluk alma çağrısı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin "Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi olmadığını" söyledi.

Yaklaşık beş buçuk saat süren Kabine toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Avrupa'da tartışma yaratan Afgan göçmenler konusunda mesajlar verdi.

"Bir süredir de Güney Asya'daki istikrarsızlık ve yoksulluktan kaçarak, çoğu da buradan Avrupa'ya geçmek için ülkemize gelenler bulunuyor" diyen Erdoğan, "Türkiye isteyenin istediği gibi dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir" şeklinde konuştu.

"Kapımıza gelenlere sırtımızı dönecek cibilliyette bir toplum değiliz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası koruma kapsamında "5 milyon kişiye ev sahipliği" yaptığını hatırlattı. Erdoğan, "Halen ülkemizde yaklaşık 180 bini kayıtlı ve 120 bini kayıtsız olmak üzere toplam 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz. Ana muhalefetin dediği gibi 1,5 milyon Afganlı ülkemizde kesinlikle yoktur" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerine de seslenen Erdoğan, "Tabii şu gerçeği de Avrupalı dostlarımıza hatırlatmamız gerekiyor. Milyonlarca insanın cazibe merkezi haline gelen Avrupa sırf kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını korumak için sınırlarını kapatarak bunun dışında kalamaz" dedi.

"Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de yoktur" ifadesine vurgu yapan Erdoğan, "Biz ülke olarak sınırlarımızı güçlü bir şekilde kapattıktan sonra, mevcut düzensiz göçmenleri evlerine gönderdikten sonra bu insanların diğer kanallardan nereye gideceği kendilerinin bilecekleri iştir" şeklinde konuştu.

"Gerekirse Taliban ile görüşeceğiz"

Uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda ABD ile yürütülen görüşmeleri hatırlatan Erdoğan, "Ancak bu henüz bu görüşmelerimiz neticelenmeden Taliban ülkenin neredeyse tamamını kontrolü altına aldı. Bizim gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp ortak gündemlerimizi konuşacağız” dedi.

Aşı olmayanlara test zorunluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Covid-19 salgını ile mücadele için alınan önlemlere dair açıklamalarda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrencilerle irtibatlı, ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerinin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz" şeklinde konuştu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında PCR testlerinin yaygınlaştırılacağına işaret eden Erdoğan, "Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu; konser, tiyatro, sinema gibi faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız" açıklamasını yaptı.

DW/JD, DA

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