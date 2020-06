Erdoğan sokağa çıkma yasağını iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığının hafta sonu için aldığı sokağa çıkma yasağı kararını iptal ettiğini açıkladı. Erdoğan, "vatandaşlardan alınan değerlendirmeler" üzerine yasak kararının gözden geçirildiğini söyledi.

Erdoğan almış olduğu bu kararı Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarla duyurdu. "Vatandaşlardan alınan değerlendirmeler" üzerine sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti."

Erdoğan, "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" uyarısında bulundu.

Yasak genelgesi valiliklere gönderilmişti

İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya ve Samsun'un yanı sıra Zonguldak'ta hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Bakanlık, yasak kararına ilişkin genelgeyi ilgili valiliklere de göndermişti.

İçişleri Bakanlığının yasak kararı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çarşamba günü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle bu hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanmayabileceği yönünde oluşan beklentileri de boşa çıkarmıştı.

Bakan Koca, söz konusu açıklamasında, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma ile ilgili hafta sonu ile ilgili şu an genel bir düşünce yok ama illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nun genelde böyle bir önerisi oldu. Şu an bütün Türkiye'de veya en son uygulandığı şekli ile 'illerde uygulanmaz' şeklinde bir önerisi olmadı, gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir" demişti.

