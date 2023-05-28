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Fotoğraf: Murad Sezer/REUTERS
PolitikaTürkiye

Erdoğan seçim galibiyetini ilan etti

2 saat önce

Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kısıklı'da yaptığı konuşmada kendisine oy verenlere teşekkür ederek "Bugün kazanan sadece Türkiye'dir" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'da halka hitaben yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlanmış bulunuyoruz" sözleri ile seçimi kazandığını ilan etti.

Kendisine oy verenlere "şükranlarını" sunan Erdoğan, "Yaptığı tercihle önümüzdeki beş yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum" dedi.

"Sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır layık olduğumuz gibi olacağız. Ne dedim, pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Biz öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

2024'teki yerel seçimlere işaret etti

"Türkiye yüzyılının kapısını açtık, ama beraberce açtık" diyen Erdoğan, "Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız" ifadesini sözlerine ekledi. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere işaret eden Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Milletimizin birliğine beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugün seçimlerin en büyük mesajı işte budur. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini "Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez, gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz" şeklinde konuştu.

Balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı'nda yapacak

"Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize de bağlı kalacağız" diyen Erdoğan, Ankara'ya gideceğini ve bu defa balkon konuşmasını "Külliye'den" yapacağını söyledi.

DW/JD,BK

 

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