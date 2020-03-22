 Erdoğan: Salgının hızını 2-3 haftada kıracağız | TÜRKİYE | DW | 25.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan: Salgının hızını 2-3 haftada kıracağız

Küresel koronavirüs salgınıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi bir izolasyonla bu süreçten en az hasarla mutlaka çıkılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin koronavirüs salgınının hızını iki üç hafta içerisinde kıracağını ve salgından en az hasarla çıkacağını söyledi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan, özellikle sokağa çıkılmaması, temizliğe önem verilmesi ve sosyal mesafenin korunması konusunda çağrıda bulundu.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma sürecini kırmak için genel ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylelikle en kısa sürede normal hayatımıza dönebiliriz. Her vatandaşımızın canı bizim için ayrı önemlidir. Özellikle yaşlı insanlarımızın kesinlikle dışarı çıkmadan hayatlarını sürdürmeleri şarttır. Bunun için evde kal Türkiye diyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlardan yapılan uyarıların dikkatle takip edilmesini isteyen Erdoğan, "İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz bir şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu da belirtti.

Virüsün Çin'de ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin 20 Ocak'tan itibaren tedbir almaya başladığın belirten Erdoğan, kesinleşmiş vakalar haricinde şuanda 53 bin vatandaşı evlerinde izlemeye aldıklarını söyledi.

Erdoğan konuşmasını, "Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir" sözleriyle tamamladı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 10 Mart'ta tespit edilmesinin ardından şimdiye kadar 44 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1872.

DW/GY, JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs krizinin etkilerini azaltmak için dar gelirlilere 1000 TL nakit destek verileceğini açıkladı. Ayrıca, asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak. (25.03.2020)  

Yıldırım: Önlem alınmazsa 1-2 ay içinde kıtlık olabilir

Türkiye’de koronavirüs salgını, gıda üretimini nasıl etkileyecek? Market rafları boşalabilir mi? Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı. (25.03.2020)  

Hekimlerden uyarı: Başka hiçbir virüs böyle değil

Türkiye’deki mevcut durumu DW Türkçe’ye anlatan hekimler, “100 kişiye test istiyorsak 1-2’sine yapılıyor” diyerek hastanelerin tanı konmamış vakalarla dolu olduğunu söylüyor. (21.03.2020)  

Benzer içerik

Gesundheitsminister Fahrettin Koca zum Umgang mit dem Corona-Virus

Türkiye’de can kaybı 21’e yükseldi 22.03.2020

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de koronavirüs kaynaklı hasta sayısının 947’ye, can kaybının da 21’e yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, vatandaşlara kurallara uyma ve evde kalma çağrısı yaptı.

Syrischer Verfassungsausschuss tritt erstmals zusammen | Geir Pedersen

BM’den koronavirüs nedeniyle Suriye genelinde ateşkes çağrısı 24.03.2020

BM Suriye Özel Temsilcisi, savaşın taraflarını koronavirüs tehdidi nedeniyle ülkenin tamamında ateşkes ilan etmeye çağırdı. Pedersen, İdlib’te ateşkesin her an bitip şiddetin patlak verebileceği uyarısında bulundu.

Russland Moskau 2019 | Wladimir Putin, Präsident

Rusya’da anayasa referandumu koronavirüs nedeniyle ertelendi 25.03.2020

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024’ten itibaren 12 yıl daha görev yapmasını mümkün kılacak anayasa referandumunu koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Rusya’da şu ana kadar 658 vaka kayıt altına alındı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yıldırım: Önlem alınmazsa 1-2 ay içinde kıtlık olabilir

Türkiye’de koronavirüs salgını, gıda üretimini nasıl etkileyecek? Market rafları boşalabilir mi? Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  