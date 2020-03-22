Erdoğan: Salgının hızını 2-3 haftada kıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin koronavirüs salgınının hızını iki üç hafta içerisinde kıracağını ve salgından en az hasarla çıkacağını söyledi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan, özellikle sokağa çıkılmaması, temizliğe önem verilmesi ve sosyal mesafenin korunması konusunda çağrıda bulundu.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma sürecini kırmak için genel ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylelikle en kısa sürede normal hayatımıza dönebiliriz. Her vatandaşımızın canı bizim için ayrı önemlidir. Özellikle yaşlı insanlarımızın kesinlikle dışarı çıkmadan hayatlarını sürdürmeleri şarttır. Bunun için evde kal Türkiye diyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlardan yapılan uyarıların dikkatle takip edilmesini isteyen Erdoğan, "İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz bir şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu da belirtti.

Virüsün Çin'de ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin 20 Ocak'tan itibaren tedbir almaya başladığın belirten Erdoğan, kesinleşmiş vakalar haricinde şuanda 53 bin vatandaşı evlerinde izlemeye aldıklarını söyledi.

Erdoğan konuşmasını, "Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir" sözleriyle tamamladı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 10 Mart'ta tespit edilmesinin ardından şimdiye kadar 44 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1872.

DW/GY, JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe