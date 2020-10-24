 Erdoğan: Sakın Fransız mallarını almayın | TÜRKİYE | DW | 26.10.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Sakın Fransız mallarını almayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaşanan gerginlik sonrası Fransız mallarını boykot etme çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fransa’da nasıl ki Türk markalı mal satın alınmasın deniyorsa ben de milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını almayın" dedi.

Erdoğan, "Fransa'da Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz.Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor" ifadelerini kullandı.

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Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Paris’e geri çağırdı.

Arap ülkelerinde Muhammed Peygamber karikatürlerine ilişkin açıklamalarından ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a öfke büyüyor. Hafta sonu çeşitli ülkelerde irili ufaklı protesto gösterileri düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözleri tartışma yaratmıştı. Cumartesi günü, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamalar üzerine Fransa Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı. Erdoğan açıklamalarını pazar günü de yinelemiş ve "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" demişti. Erdoğan'ın açıklamaları Fransa'nın yanı sıra AB ve Almanya'nın da tepkisini çekti.

DHA,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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