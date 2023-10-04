Erdoğan rahatsızlandı, programları iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek AKP Grup toplantısı ve 5 Ekim tarihinde İspanya’nın Granada kentinde gerçekleşecek toplantıları yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iptal edildi.

Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta katılacağı duyurulan 5 Ekim’de İspanya’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 3'üncü Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Erdoğan’ın dün akşam saatlerinde gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandığı, kendisinin İspanya seyahatinin ertelemek istememesine karşın hafta sonu gerçekleşecek kongrenin de düşünülerek, doktorların tavsiyesi ile ertelendiği belirtildi.

AKP’nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi cumartesi günü Ankara'da gerçekleşecek.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile 28 Eylül'de telefonda görüşen Erdoğan, Granada’daki toplantıya katılacağını iletmişti. Söz konusu Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında ana gündem, Dağlık Karabağ krizi ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının oluşturması bekleniyor.