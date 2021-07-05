 Erdoğan: Orhan İnandı Türkiye′ye getirildi | Türkiye | DW | 05.07.2021

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Türkiye

Erdoğan: Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Gülen yapılanmasının Orta Asya sorumlusu olduğu iddia edilen Orhan İnandı'nın MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Weltspiegel 19.05.2021 | Türkei Ankara | Recep Tayyip Erdogan, Präsident

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu yıl Gülen yapılanması mensubu pek çok kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

"Yurt dışındaki pek çok ülkeden 100’ün üzerinde kişinin Türkiye’ye getirildiğini söyleyebiliriz" diyen Erdoğan, "FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Erdoğan sözlerini, "Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu kişi, Türkiye'de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapılanması içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahız yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir" şeklinde sürdürdü.

Orhan İnandı

Orhan İnandı

Ne olmuştu?

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan Türkiye kökenli Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'dan 1 Haziran 2021'den bu yana haber alınamıyordu. DW Türkçe'ye konuşan Orhan İnandı'nın eşi Reyhan İnandı eşinin kaçırılmış olması iddialarına ilişkin olarak "Bundan şüphelenmek ve endişelenmek için önümüzde yeterince başka örnekler vardı zaten" demiş ve eşinin akıbeti konusunda Türk Büyükelçiliği'ne yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını söylemişti. Reyhan İnandı, Türkiye'nin Gülen yapılanması bağlantısı gerekçe gösterilerek 2019'da Orhan İnandı'nın iadesini talep ettiğini, ancak Kırgız vatandaşı olması sebebiyle Ankara'nın iade talebinin reddedildiğini öğrendiklerini de eklemişti.

Türk-Kırgız Sapat Okulları'nın Başkanı Orhan İnandı'nın akıbeti akıbeti konusundaAlman hükümeti de Bişkek hükümetine soru yöneltmişti.

DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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