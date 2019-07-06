Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'yı görevden aldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. TCMB Başkanlığına, kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda, "Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Uysal'ın yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarını en üst düzeyde kullanacağını belirttiği vurgulanırken, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Haziran 2016'dan beri TCMB Başkanı olan Çetinkaya'nın neden görevden alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak piyasalarda son haftalarda, Çetinkaya'nın faizleri düşürmeye yanaşmadığı için görevden alınabileceği söylentileri dolaşıyordu.

"Erdoğan faiz oranından memnun değildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nı faizleri yüksek tuttuğu gerekçesiyle birçok kez eleştirmişti. Reuters'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz oranından memnun değildi ve bu memnuniyetsizliğini her fırsatta ifade etti. Çetinkaya ile arasındaki soruna son olarak bankanın Haziran'da oranları sabit tutması eklendi" dedi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Erdoğan ekonomiyi düzeltmeye kararlı ve bunun için Çetinkaya'yı görevden almaya karar verdi" diye ekledi.

Diğer yandan Reuters'a konuşan, hükümete yakın iki ayrı kaynak da Çetinkaya ile ekonomiden sorumlu bakanlar arasında para politikası konusundaki görüş ayrılılıklarının son birkaç ayda derinleştiğini söyledi.

DW,rtr/CÖ,ET

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