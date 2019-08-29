Erdoğan: Medyamız sesimizi nefesimizi yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 18 yıllık iktidar döneminde eğitim, öğretim ve kültür alanlarında arzu ettikleri ilerlemeyi sağlayamadıklarını belirterek bunu Batılılaşmaya bağladı.

"Ülke ve millet olarak kendimizi kontrolsüz bir Batılılaşma fırtınası içinde bulduk. Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır" diyen Erdoğan, eğitim-öğretimde topyekûn bir reform yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı dünyası tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Buna karşılık biz kendi köklerimizi tamamen unutarak veya dışlayarak onun türevlerini esas kabul etmek suretiyle iki asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz. Bir başka ifadeyle fikri bir buhranın içinde çırpınıyoruz" ifadesini kullandı.

"Fikrî iktidarımızı hâlâ tesis edemedik"

"Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz" diyen Erdoğan, "Medyamız en modern alt yapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bunun için de fikri iktidarımızı da hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarına muhalefetteki CHP milletvekillerinden tepkiler geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, Erdoğan'ın medya ile ilgili sözlerine atıfta bulunarak "Medyanın yüzde 95'ini kontrol eden, ortak manşet attıran Saray, medyadan şikayet etmiş. Çünkü millet, Sarayın kötü ve müsrif yönetiminden bıktı" tepkisini verdi.

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır da Erdoğan'ın eğitim için topyekûn reform çağrısını eleştirdi. Başarır, "18 yılda 38 kez bu cümleyi kullanan zatınızın gitmeleri, ülkemiz için en güzel reform olur" ifadesini kullandı.

DW/BK,EC

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