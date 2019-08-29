 Erdoğan: Medyamız sesimizi nefesimizi yansıtmıyor | TÜRKİYE | DW | 19.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan: Medyamız sesimizi nefesimizi yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıllık iktidar döneminin muhasebesini yaparak eğitim-öğretimde topyekûn reform gerektiğini söyledi. Erdoğan fikrî iktidarlarını hâlâ tesis edemediklerini belirtti, medyaya da eleştiride bulundu.

ARŞİV

ARŞİV

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 18 yıllık iktidar döneminde eğitim, öğretim ve kültür alanlarında arzu ettikleri ilerlemeyi sağlayamadıklarını belirterek bunu Batılılaşmaya bağladı.

"Ülke ve millet olarak kendimizi kontrolsüz bir Batılılaşma fırtınası içinde bulduk. Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır" diyen Erdoğan, eğitim-öğretimde topyekûn bir reform yapılması gerektiğini söyledi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı dünyası tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Buna karşılık biz kendi köklerimizi tamamen unutarak veya dışlayarak onun türevlerini esas kabul etmek suretiyle iki asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz. Bir başka ifadeyle fikri bir buhranın içinde çırpınıyoruz" ifadesini kullandı.

"Fikrî iktidarımızı hâlâ tesis edemedik"

"Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz" diyen Erdoğan, "Medyamız en modern alt yapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bunun için de fikri iktidarımızı da hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarına muhalefetteki CHP milletvekillerinden tepkiler geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, Erdoğan'ın medya ile ilgili sözlerine atıfta bulunarak "Medyanın yüzde 95'ini kontrol eden, ortak manşet attıran Saray, medyadan şikayet etmiş. Çünkü millet, Sarayın kötü ve müsrif yönetiminden bıktı" tepkisini verdi.

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır da Erdoğan'ın eğitim için topyekûn reform çağrısını eleştirdi. Başarır, "18 yılda 38 kez bu cümleyi kullanan zatınızın gitmeleri, ülkemiz için en güzel reform olur" ifadesini kullandı.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

"Erdoğan’ın medyayı kontrol çabaları geri tepiyor"

Amerikan İlerleme Merkezi araştırmasına göre Türk halkının yüzde 70’i basına güvenmiyor. Araştırmacı Andrew O’Donohue, Erdoğan’ın kendisi için de endişe verici olabilecek bulguları, DW Türkçe’ye açıkladı.  

Erdoğan "virüs" ile kimi kastetti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemiz, medya ve siyaset virüslerinden kurtulacak" şeklindeki sözleri, hükümeti ya da politikalarını eleştiren gazetecilere yönelik yeni bir gözaltı operasyonunun işareti olarak algılandı.  

Gazetecilerin sosyal medyada sansür korkusu

Türkiye 24 Temmuz Basın Bayramı’na hapisteki onlarca gazeteci, baskı ve sansürün gölgesinde girdi. Gazeteciler, sosyal medyaya getirilen yeni düzenlemenin koşulları daha da kötüleştireceği görüşünde.  

Erdoğan: Sosyal medya mecralarının düzene sokulması şarttır

Erdoğan, "Bu ülkeye bu mecralar yakışmıyor" diyerek, sosyal medyanın kontrol edilmesini istedi. Açıklamadan saatler sonra MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabını askıya aldı.  

Verilerle Türkiye’de yayın ve erişim yasakları

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye’de son 10 yılda kamuoyunu ilgilendiren olaylarda 600'ü aşkın yayın yasağı getirildi. Birçok yoldan engellenebilen haber içerikleriyse binlerle sayılıyor.  

Türkiye basın özgürlüğü listesinde 154. sırada

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde bu yıl 180 ülke arasında 154'üncü sırada yer aldı. Raporda Türkiye'de internet üzerinden sansürün arttığı vurgulanıyor.  

Benzer içerik

Russian Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei & Wladimir Putin in Moskau

29.08.2019 - Alman basınından özetler 29.08.2019

Türkiye - Rusya ilişkileri ve Johnson’un parlamentoyu askıya alma kararı Alman basınında öne çıkıyor

Türkei EU Flaggen Symbolbild

Türkiye’nin AB üyeliğine alternatif arayışı 12.11.2018

Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler uzun zamandır donmuş durumda. Şimdi stratejik ortaklık gündemde. Peki, bu ne kadar mümkün?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Erdoğan: Tuna-1 bölgesindeki doğal gaz rezervi 405 milyar metreküp

Fatih Sondaj Gemisi’nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezerv miktarının 405 milyar metreküpü bulduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  