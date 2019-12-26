 Erdoğan: Meclis açılınca Libya tezkeresini sunacağız | TÜRKİYE | DW | 26.12.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Meclis açılınca Libya tezkeresini sunacağız

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin "bir davet olduğuna göre icabet ederiz" diyen Erdoğan, Ocak ayında Meclis açılınca asker gönderme tezkeresinin Meclis'e sunulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğini ve davet olduğu takdirde Libya'ya asker gönderebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne "her türlü desteği verdiklerini ve vereceklerini" tekrarladı.

Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi konusunda da "Davet edildiğimiz yere gideriz, ama edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tunuslu mevkidaşı Said görüşmesinde Libya'da ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan Libya'ya asker gönderilmesi konusunda da "bir davet olursa değerlendiririz" dedi. (25.12.2019)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya asker gönderme tezkeresiyle ilgili olarak "Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclise sunacağız" ifadesini kullandı. "Ocak ayının 8'inde, 9'unda meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz" diyen Erdoğan, "Meclisin onaylaması ile Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir destek" verebileceklerini kaydetti.

General Halife Hafter komutanlığındaki Ulusal Libya Ordusu'na destek veren Rusya gibi ülkelerin Türkiye'nin bu adımına karşı çıktığını ifade eden Erdoğan, "Resmi yönetim mi bunlara davetiye çıkarıyor? Hayır. 'Yaptık oldu' diyorlar" şeklinde konuştu. Hafter'e destek veren bazı Avrupa ve Arap ülkelerine işaret eden Erdoğan, "Onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu" dedi.

Suriye'de taahhütler yerine getirilmedi

Erdoğan konuşmasında Suriye'nin kuzeyindeki duruma ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Bize verilen sözler vardı" diyen Erdoğan, "Terör örgütlerinin sınır hattı boyunca 32 kilometre derinliğinin dışına çıkarılması taahhütlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG unsurlarının bölgeden uzaklaştırılması için ABD ve Rusya ile mutabakata varmıştı. Erdoğan, "Türkiye olarak bölgede inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlayabilmemiz için öncelikle güvenliği ve huzuru sağlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

100 bine yakın sığınmacı Türkiye yolunda

Silahlı muhaliflerin ve cihatçı grupların kontrolünde bulunan İdlib'e Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin saldırılarına ilişkin olarak da Erdoğan "İdlib tarafındaki durum ise çok daha endişe vericidir" dedi. "Rejimin saldırıları ve taarruzları bölgede kalıcı bir ateşkes mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan 100 bine yakın kişi sınırımıza doğu harekete geçti" şeklinde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin "yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülü olmadığını" Avrupa ülkelerine açıkça söylediklerini belirtti. Erdoğan, bu bölgede "sükunetin sağlanması için Avrupa ülkerinin de elini taşın altına koyması" gerektiğinin altını çizdi.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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