 Erdoğan: Libya′da bir an evvel ateşkes sağlanmalı | TÜRKİYE | DW | 25.12.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Libya'da bir an evvel ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tunuslu mevkidaşı Said görüşmesinde Libya'da ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan Libya'ya asker gönderilmesi konusunda da "bir davet olursa değerlendiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunuslu mevkidaşı Said

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunuslu mevkidaşı Said

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere bugün Tunus'a gitti. Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından askeri törenle karşılanan Erdoğan'ın temaslarında Libya'daki gelişmeler öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, "Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülebilmesi amacıyla atabileceğimiz adımlarla bu çerçevede yürütebileceğimiz iş birliği neler olabilir, bunların üzerinde durma fırsatımız oldu" dedi. Erdoğan, "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım" ifadesini kullandı.

Libya'ya asker gönderilmesi ihtimali

Libya'ya asker gönderilmesi konusunda bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz, adımlarımızı da buna göre atarız. Aslında şu andaki münhasır ekonomik bölgeyle ilgili atılan adım, bunun yanında özellikle de mutabakat metninin içerisinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir ve bu konuyla ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programlarında, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep etmesi halinde Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderebileceğini dile getirmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan mutabakat konusunda da açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın bu mutabakat ile alakası olmadığını ifade eden Erdoğan, "Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" başta Yunanistan olmak üzere Doğu Akdeniz'deki pek çok ülkenin tepkisini çekiyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" da geçen Cumartesi günü TBMM'de kabul edilmişti. 

Libya'da ülkenin doğusunu kontrol altında tutan ve Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından desteklenen General Halife Hafter ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin aksine Türkiye'ye karşı bir siyaset izliyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. 

DW,Reuters / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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