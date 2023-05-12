Erdoğan: Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'ın çadır satmasına ilişkin, "Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Depremde çadır satan, huzur hakları gibi sebeplerle Kızılay çok fazla gündeme geldi; bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?" şeklinde soruya "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür" sözleriyle yanıt verdi.

"Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir."

Erdoğan, 11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler konusunda da "Ve 6 Şubat olayında Türkiye olmayıp da başka ülkeler olsaydı kim bilir neler başlarına gelecekti. Bütün bunlara rağmen şu an itibari ile enkaz kaldırma çalışmalarına varıncaya kadar büyük oranda bu işi bitirdik. Şu anda köy konutlarını teslim etmeye, teslim almaya başladık. Şimdi kalıcı konutları bir taraftan hızla yapıyoruz. Ve kalıcı konutların yapımıyla da inanıyorum ki vatandaşlarımıza teslim törenleri başladığı zaman onları daha da rahatlatacağız" şeklinde konuştu.

Koca'dan Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Perşembe günü çadır ve kan satışı ile gündeme gelen Kızılay ile ilgili açıklamasında, Genel Başkan Kerem Kınık'ın istifa etmesi gerektiğini mesajını verdi.

İstanbul Üsküdar'da gençlerle bir araya gelen Koca, Kızılay'ın kan satmasına yönelik soru üzerine, "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar, olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu" yanıtını verdi.

Kendisini "Kâr amacı gütmeyen, yardım hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan gönüllü bir kuruluş" olarak tanımlayan Kızılay, depremler sonrasında çadır ve gıda gibi acil yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine hemen ve doğrudan ulaştırmak yerine sattığı için eleştirilmiş, muhalefet Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulunmuştu.

DHA, DW/JD, EC