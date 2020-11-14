 Erdoğan: Kıbrıs′ta iki devletli çözüm müzakere edilmeli | TÜRKİYE | DW | 15.11.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm müzakere edilmeli

Kuzey Kıbrıs'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta iki devletli çözümün müzakare" edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ziyareti kapsamında 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş'a da gidecek.

Zypern I Staatsbesuch von Präsident Recep Tayyip Erdoğan (Turkish Presidency/AFP)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Ekim ayında kısmen açılan Kapalı Maraş'ı ziyareti öncesinde Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 37'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklere destek mesajları vererek, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır" dedi. Erdoğan, "Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Adada Rumların "iktidarı ve refahı" Kıbrıslı Türkler ile eşit paylaşmak istemediklerini belirten Erdoğan, bu nedenle hidrokarbon kaynakları konusunda masaya oturmak istemediklerini belirtti. Erdoğan, "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin olarak Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez" şeklinde konuştu. "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız" diyen Erdoğan, bölgedeki anlaşmazlıkların "hakkaniyetle" ve "diplomasi temelinde" çözümünün öncelikli tercihi olduğunu vurguladı. Erdoğan bu çerçevede Doğu Akdeniz konferansı düzenlenmesi önerisini tekrarladı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikâyet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını bilmelidir. Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikâyet ederse bunun akıbeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor" ifadelerine yer verdi.

Zypern Strand von Varosia | vor Besuch Präsident Erdogan (Loukianos Lyritsas/DW)

Kapalı Maraş'ı ziyaret edecek

Konuşmasında 46 yıl sonra açılan Maraş bölgesine ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, "Maraş’ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Atılacak adımlarla Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacak" dedi.

Erdoğan törenin ardından MHP lideri Bahçeli ile birlikte Maraş'a giderek, sembolik bir piknik yapacak.  46 yıldır kamuya kapalı olan Maraş'ın sahil kısmı Ekim ayında Kuzey Kıbrıs yönetimi tarafından kullanıma açılmıştı.

Erdoğan'ın adayı ziyareti tepkilere de neden oldu.  Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, dün Erdoğan’ın ziyaretini "şimdiye kadar görülmemişi bir provokasyon" sözleriyle eleştirmişti.

Kuzey Kıbrıs'ta ise hafta başından bu yana protestoları gösterileri düzenleniyor. Salı günü yüzlerce kişi "Müdahale değil özgür irade" ve "Kıbrıs'ta son söz Kıbrıslıların" sloganlarıyla Erdoğan ve Bahçeli'nin adaya gelişini protesto etmişti. 

DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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