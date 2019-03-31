 Erdoğan: İmam hatipli olmak dava adamı olmaktır | TÜRKİYE | DW | 13.04.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: İmam hatipli olmak dava adamı olmaktır

İmam hatiplerin bir markaya dönüştüğü söyleyen Cumhurbaşkanı, "Galatasaray Lisesi mezunu lisesinin marka olarak önemini ortaya koymaya çalışıyorsa, ben de bir imam hatipli olarak bunu ortaya koymaya çalışıyorum" dedi.

Türkei Kommunalwahlen Recep Tayip Erdogan Rede in Istanbul (DHA/C. Erok)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye'de tek tipçi dayatmalara karşı öne çıkan eğitim kurumunun imam hatiplerin olduğunu vurgulayan Erdoğan, imam hatiplerin bir markaya dönüştüğünü söyledi.

İmam hatipli olmanın dava adamı olmak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Nasıl ki Galatasaray Lisesi'nden mezun olan biri Galatasaray Lisesi'nin marka olarak önemini ortaya koymaya çalışıyorsa Kabataş'tan mezun olan ortaya koymaya çalışıyorsa ben de tabii ki bir imam hatipli olarak bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Benim için imam hatipte okuyan da evladımdır, Galatasaray Lisesi'nde okuyan da evladımdır" diye konuştu.

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Türkiye'de ortaokulların imam hatip okullarına dönüştürülmesinden şikâyetçi olan veliler, bu kararın talep olmadan alınmasına tepki gösteriyor. İmam Hatipliler Derneği ise mezunlarına ayrımcılık yapıldığını savunuyor. (26.09.2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir açıklaması ile yürürlükten kaldırılan TEOG'un ardından ne tür bir sisteme geçileceği belirsizliğini koruyor. Eğitimciler ve veliler görüşlerinin alınmamasından şikayetçi. (22.09.2017)

Alman hükümeti imamların Almanya'da yetiştirilmesini istiyor. Ancak Müslüman örgütler buna ihtiyacın ve gereken altyapının olmadığını savunuyor. Bu da Almanya'da imamlık eğitimini çıkmaza sokuyor. (16.12.2018)

Erdoğan, 28 Şubat döneminde imam hatiplerin orta bölümünü tamamen kapatıp, lise bölümlerini üniversiteye geçişi imkansız hale getirerek öldürmeye çalışıldığını da söyledi. Cumhurbaşkanı, "Biz direkt imam hatipten çıkıp da üniversiteye gidenlerden olmadık. Gittik bir de lise fark imtihanları verdik. Halbuki onları biz zaten imam hatipte okuyorduk" diye konuştu. Erdoğan imam hatip liselerine saldıranların milletin köklerini kurutmak istediğini de savundu.

Karamollaoğlu'na Çamlıca tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camii hakkındaki gözleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan, Karamollaoğlu'nun sözleri için "Bu kesim öyle bir savrulma yaşamış ki Cumhuriyet döneminde ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan büyük Çamlıca Camii için dahi 'gereksiz' diyecek bir yere gelmiştir. Biz siyasi rekabetle kadim davamızı, yolunda verdiğimiz mücadeleyi birbirinden ayrı tuttuk. Bu şekilde davrananların tek parti döneminden beri mücadele ettiğimiz zihniyetle tamamen aynı kulvara girdikleri anlaşılıyor" dedi.

Karamollaoğlu, Çamlıca Camii'ni eleştirerek, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" demişti.

"Seçim sonrası herkes savulmaya başladı"

Yerel seçimde el değiştiren belediyelerde yaşanan sendika değiştirme olayları da Cumburbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan bu konuda "Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde anında sendika değiştirmeler, şunlar bunlar. Herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil" değerlendirmesini yaptı.

DHA/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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