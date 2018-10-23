Erdoğan ile Suudi Prens Kaşıkçı'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre iki lider, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu.

Aynı kaynaklar görüşme talebinin Suudi Arabistan tarafından yapıldığını kaydederken, taraflar muhalif Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması hususu ve bu çerçevede atılması gereken adımları ele aldı.

Nasıl öldürüldüğü halen bilinmiyor

Suudi Arabistan yönetimi ve kraliyet ailesine karşı eleştirel yazılar kaleme alan Kaşıkçı, yaşadığı ülkede güvende hissetmediği için bir yıl kadar önce ABD'de sürgüne gitmişti.

ABD'ye gittiğinden beri Washington Post gazetesinde yazan Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve kendisinden iki haftadan uzun bir süre boyunca haber alınamamıştı.

İlk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıktığını ve nerede olduğunu bilmediklerini ifade eden Suudi Arabistan, 20 Ekim Cuma günü muhalif gazetecinin konsolosluk binasında bulunduğu sırada çıkan bir kavgada öldüğünü açıklamıştı.

Ancak daha sonra Reuters haber ajansına konuşan bir Suudi yetkili, Kaşıkçı'nın boğazı sıkılarak öldürüldüğünü ve cansız bedeninin bir halıya sarılarak yok edilmesi için "yerel bir işbirlikçiye" teslim edildiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistanlı yetkililer, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını ve üst düzey beş Suudi yetkilinin de görevden alındığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan kabinesi de dün bir açıklama yaparak cinayetin sorumlusu "kim olursa olsun" bulunacağını söylemişti.

DW/ÇÖ,ÖA

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