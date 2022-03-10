Erdoğan ile Biden Ukrayna krizini görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede "Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini" belirterek, "krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu" ifade etti.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre iki liderin görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da yaptığı görüşme de gündeme geldi. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanın bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkânı bulmalarının önemine işaret ederek, toplantının düzenlenmesinin bile bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkiler

Erdoğan ve Biden'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava savunma sistemi satın alması üzerine Türkiye F-35 savaş uçağı programından çıkartılmış ve Türkiye'nin ABD'ye F-35 savaş uçakları için ödediği 1,4 milyar doları geri ödenmemişti. F-35 sorununa çözüm için F-16 savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut olanların modernizasyonu gündeme getirilmişti.

DW/JD,SSB

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