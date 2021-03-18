 Erdoğan ile AB arasında kritik görüşme | AVRUPA | DW | 19.03.2021

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AVRUPA

Erdoğan ile AB arasında kritik görüşme

AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşen video konferans sonrası ortak açıklama yaptı. AB, yaptırımlar konusunda Türkiye'ye marta kadar süre tanımıştı.

Erdoğan, Michel ve von der Leyen geçen yıl mart ayında Brüksel'de bir araya gelmişti.

Erdoğan, Michel ve von der Leyen geçen yıl mart ayında Brüksel'de bir araya gelmişti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri video konferans sonrasında ortak yazılı açıklama yaptı.

25-26 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan AB liderler zirvesi öncesinde, geçen aralık ayındaki zirve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili durum değerlendirmesi yapıldığını belirten AB yetkilileri, Kıbrıs'ta çözüm için yeniden başlatılması planlanan görüşmeler dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki durum ve AB-Türkiye ilişkilerinin de masaya yatırıldığını kaydetti.

Erdoğan ile bugünkü görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "AB tarafı, AB ile Türkiye arasında daha pozitif bir gündem oluşturmak üzere gerilimin sürekli bir şekilde düşürülmesi ve güven oluşturucu adımların güçlendirilmeye devam edilmesinin önemini vurgulamıştır" ifadesine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli sığınmacıların durumu ile Libya ve Suriye'nin de dahil olduğu daha geniş bölgesel durumla ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, mart ayındaki AB liderler zirvesi sonrasında Türkiye'ye ziyaret düzenlenmesi olasılığının da istişare edildiği bildirildi.

Yaptırımlar konusunda mart ayına kadar süre tanınmıştı

10-11 Aralık'taki zirvede AB liderleri, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini durdurması ve gerginliğin düşürülmesi için Türkiye'ye mart ayındaki zirveye kadar süre tanımış, Türkiye'nin tavrını değiştirmemesi halinde ek yaptırımlar yürürlüğe sokma tehdidinde bulunmuştu.

Aralık'taki zirvede, Doğu Akdeniz'de doğal gaz faaliyetleriyle bağlantılı mevcut yaptırım listesine yeni kişi ve kuruluşların eklenmesi kararı alınmıştı, ancak iki taraf arasında pozitif gündem oluşturma çabaları doğrultusunda bu karar uygulanmamıştı. Mevcut yaptırım listesinde, 2020 Şubat ayından bu yana Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisinin adı bulunuyor.

 

AFP,rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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