Erdoğan: İdlib yavaş yavaş yok oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinin Şam rejimine bağlı güçlerin düzenlediği operasyon nedeniyle “yavaş yavaş yok olduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

“Rejimin siviller üzerinde yapmış olduğu bombardıman vesaire” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin de İdlib’e yönelik “bombalama işlemlerinin içine girdiğini” kaydetti. Erdoğan, “Ama artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yer ile yeksan olduysa, aynı şekilde İdlib’de bu durumun içinde” şeklinde konuştu.

“Bütün bunlar karşısında sessiz kalmanın mümkün” olmadığını belirten Erdoğan, Rusya ile konuyu ele aldıklarını, bu ay içinde de Rusya-Türkiye-İran olarak görüşeceklerini söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin 16 Eylül’de Ankara’da üçlü zirvede Suriye konusunu ele almak üzere bir araya gelmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra bu ay içinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile yapmayı plandığı görüşmeye işaret eden Erdoğan, “masadaki en önemli konulardan bir tanesidir İdlib meselesi” dedi.

"Güvenli bölgenin sadece adı kaldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin sınırlarından 30 kilometre derinlikte ve bütün sınır boyunca devam eden bu alanda “Bizler konut yapacağız ve bu konutların 250-300 metrekare bahçesi olacak. Buralarda bu mülteciler ekip biçecek, ihtiyaçlarını karşılama suretiyle, kendi kendilerine yetme imkanı bulacak. Bu çok güzel proje dediler ama uygulamaya gelince böyle bir destek maalesef gelmedi” şeklinde konuştu.

“Ve şu anda kendileri güvenli bölgeyi gündeme getiriyorlar, ‘hadi’ deyince de, kimseyi biz karşımızda, ortada bulamıyoruz” diyen Erdoğan, “Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı” ifadesini kullandı.

Akar: B planı da var, C planı da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, dün yaptığı açıklamada, “Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz. Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B planı da var, C planı da var” demişti. Bu planları uygulamaya hazır olduklarını belirten Akar, “Kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için oluşturulan mutabakatın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

DHA,Reuters/JD,SSB

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