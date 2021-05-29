Erdoğan: Haziran sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz

Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum" dedi. Erdoğan, "Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir" ifadesini kullandı.

Kanal İstanbul projesi ile ilgili de yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye, dünyanın en stratejik, pek çok güzelliği bir arada barındıran coğrafyasında kurulmuş bir ülke. İstanbul, bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul, bu güzel coğrafyanın adeta kalbi konumundadır. Deniziyle, Boğaz'ı ile, Adalar'ı ile, tepeleriyle, köprüleriyle, camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir. Şimdi inşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz" dedi. "Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak" şeklinde konuştu.

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Kanal İstanbul projesi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "en büyük hayalim" dediği Kanal İstanbul projesini ilk kez 2011'de gündeme getirmişti. Hükümetin geçen yıl ilk inşaatına başlamak istediği ama başlayamadığı projenin 2026'da bitirilmesi öngörülüyor. Projeyle Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolunun açılması planlanıyor. Kanalın uzunluğunun 40 kilometre olması planlanıyor. Proje hayata geçtiğinde İstanbul Boğazı tanker trafiğine tamamen kapanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu proje ile ilgili olarak, "Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üst olacak. Haziran itibari ile projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz. Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 2,9'unu karşılıyor. Yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. Güzergah üzerinde orman alanı bulunmamaktadır" açıklaması yapmıştı.

Ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere siyasi muhalefetin yanı sıra Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları ise projeye karşı çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "cinayet" olarak değerlendiriyor.

İletişim Başkanlığı’nın Kanal İstanbul’la ilgili bilgileri paylaştığı internet sitesindeki rakamlara göre, projenin inşaat maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülüyor.

DW,DHA/BÖ,AI

© Deutsche Welle Türkçe