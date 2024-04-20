Erdoğan Hamas lideri Haniye ile İstanbul'da görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşmede, Erdoğan ve Haniye'nin, İsrail'in devam eden saldırıları ve Gazze'deki son durumu ele aldıkları bildirildi.

Görüşmede ayrıca bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar ve insani yardımların masaya yatırıldığı kaydedildi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Haniye'nin ağırlıklı olarak Gazze'deki savaşı ele aldıkları bildirildi.

Erdoğan-Haniye görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Baş Danışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü İstanbul'da cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmail Haniye ile görüşmesinin hatırlatılması ve bu buluşmada hangi gündem maddelerinin ele alınacağının sorulması üzerine, "İsterseniz o gündemi biz Sayın Haniye ile aramızda tutalım ve ona göre de adımlarımızı atalım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan arabulucu olmaya mı çalışıyor?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen Çarşamba günü, Katar hükümetinin, İsrail ile Hamas arasındaki arabulucu rolünü "yeniden değerlendireceğini" açıklamasının ardından Doha'ya giderek, burada temaslarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu rolünü üstlenmek istediğini öne süren uluslararası gözlemciler, bunun, Erdoğan'ın geçmişte İsrail'i çok ağır sözlerle eleştirdiği ve ABD ile Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas'a yakın olduğu için mümkün olamayacağını belirtiyor.

DW / SÖ,ET

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