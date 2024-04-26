Erdoğan: Hamas Filistin'in Kuvayımilliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın” dedi ve devam etti: "Günümüzün Hitler'i ve Nazileri Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldüren katillerdir. Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır."

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: "Ey Netanyahu duam şu; 'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahruperişan eyle."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm imkansızlıklara rağmen Filistin kardeşlerimiz tam 203 gündür tek başlarına direnirken, hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez" dedi.

Erdoğan: Hamaslı kardeşlerimiz Filistin'in Kuvayımilliyesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya gelen Erdoğan Hamas ile ilgili bakış açısını şu şekilde ifade etti: "Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. İsrail'e gönüllü veya ücretli mukabili uşaklık yapan lejyonerlerin ve kiralık kalemlerin kavramlarıyla Filistinli direnişçilere terörist yaftası vuramayız."

Bu konudaki tavırlarını Hamas liderliğine ifade ettiğini belirten Erdoğan "Biz, işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamaslı kardeşlerimizi Filistin'in Kuvayımilliyesi olarak görmeye devam edeceğiz" dedi.

"7 Ekim bakış açınızla ilgili bir konudur"

Erdoğan "7 Ekim’de yaşananları tasvip edersiniz veya etmezsiniz bu tamamen sizin bakış açınızla ilgili bir konudur" dedi ve ekledi: "Ama bunu öne sürerek küvözdeki yeni doğmuş bebekleri öldürmeyi sivillerin üzerine tonlarca bomba yağdırmayı, şehit naaşlarına dahi eziyet etmeyi, 1 adet ekmek almak için sıra bekleyen insanları katletmeyi, camileri, kiliseleri, hastaneleri, okulları bilerek hedef almayı Gazze"yi toplu mezarların olduğu büyük bir kabristana dönüştürmeyi, savaş hukukunun asgari şartlarına dahi riayet etmemeyi haklı çıkaramazsınız."

DW / SSB, EC