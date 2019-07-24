Erdoğan Hakan Atilla'ya sahip çıktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de cezaevinden çıktıktan sonra sınır dışı edilen Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın dönüşü ile ilgili ilk kez konuştu. Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad ile Ankara'da bugün düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Atilla'nın yaşamış olduğu sürecin hem kendisini hem de mesai arkadaşlarını üzdüğünü" söyledi.

Erdoğan, Atilla ile ilgili her türlü girişimi yaptıklarını ve hakkındaki mahkumiyet cezasının bittiğini belirterek "Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu" diye sözlerini sürdürdü.

Atilla ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de ifade eden Erdoğan, Atilla'ya "Önce ailenle, çocuklarınla tatilini yap, sonra seni Külliye'de bekliyoruz. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz, kimi sahipleneceğiz?" ifadelerini kullandı.

ABD'de cezaevinden çıktıktan sonra sınır dışı edilen Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Attila çarşamba günü Türkiye'ye geri döndü.

Atilla'nın yargılandığı davanın geçmişi

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesine yardım ettiği gerekçesiyle New York'ta tutuklu yargılanan ve 32 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Atilla, mahkumiyet cezasının sona ermesinin ardından Türkiye'ye sınır dışı edilmişti. İstanbul'a Çarşamba günü gelen Atilla'yı ailesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılamıştı.

Atilla, 19 Mart 2016 tarihinde ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf ile yaptırımları delmekle suçlanıyordu. Ancak birlikte yargılanacakları davanın başlamasına kısa bir süre kala Sarraf, itirafçı olmuş ve savcılıkla iş birliği yapmıştı. Bunun üzerine dosyası ayrılan Sarraf sadece tanık olarak ifade vermişti.

Sarraf, mahkemede verdiği ifadede 2012 ve 2013 yıllarında dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la kurduklarını iddia ettiği sistemi anlatmış, Çağlayan'a 45-50 milyon euro civarında rüşvet verdiğini öne sürmüştü. Sarraf, İran'ın Türkiye'de biriken petrol ve doğal gaz gelirlerinin yurt dışına çıkarılması için altın ve gıda ticareti üzerinden kurdukları sistem için Atilla'nın yardım ettiğini söylemişti.

DW/HS,AÜ

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