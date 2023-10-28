Erdoğan: Gazze'deki katliam Batı'nın eseridir

Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Erdoğan, İsrail'in de "savaş suçu" işlediğini savundu, "Gazze'deki katliamın da en büyük sorumlusu Batı'dır" dedi. İsrail ise ilk tepki olarak tüm diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'in "savaş suçu" işlediğini savunurken, Gazze'deki "katliamdan" Batı'yı sorumlu tuttu.

AKP'nin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, İsrail için "Sen bir işgalcisin. Sen bir örgütsün" ifadelerini kullandı. Erdoğan "İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu.

Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik tavrını da eleştiren Erdoğan, Gazze'deki durumdan Batı'yı sorumlu tuttu. Erdoğan, "Gazze'deki katliamın da en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Varlıklarına kendi evlerinde bile tahammül edilemeyen kimi vicdanlı sesleri bir kenarda tutacak olursak, Gazze'de yaşanan katliam topyekûn Batı'nın eseridir… Çocuk katillerine verdikleri tam desteği demokrasi, insan hakları, adalet gibi kavramlarla gizlemeye çalışmaları da ayrı bir komedidir" diye konuştu.

Batı'ya "çifte standart" suçlaması

Batı'yı "riyakarlık" ve "çifte standart" ile suçlayan Erdoğan, "Dün, Ukrayna Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor. Yahu, Ukrayna'da ölenler için gözyaşı döktünüz de Gazze'de ölen bu yavrular için niçin sesiniz çıkmıyor. Ey Batı, size sesleniyorum. Siz, yeniden bir hilal haçlı müdahalesi mi estirmek istiyorsunuz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge bir milyon kişinin katıldığını belirtti Fotoğraf: DHA

Batı'nın İsrail'e tepki göstermediğini savunan Erdoğan, "Ama batılı liderler bırakın buna tepki göstermeyi, İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor. Ey Batı, ne kadar çocuk ölmesi lazım? Ne kadar kadın ölmesi lazım? Ne kadar yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Bu son tavrıyla batının günah defteri bir kez daha boyunu fersah fersah aşmıştır" ifadelerini kullandı.

"Elbette her ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir" şeklinde konuşan Erdoğan, "Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. Ey dünya, bütün bu gerçekleri görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri haykırıyor ama duymuyorsunuz, sağır oldunuz, kör oldunuz. Bunlara asla kulak vermediniz" dedi.

Erdoğan'ın konuşması sonrasında İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını çekme kararı aldığını duyurdu Fotoğraf: DHA

"İsrail topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları biz de doğru bulmuyoruz" diyen Erdoğan, "Savaşın bir ahlakı ve hukuku var. Sivilleri hedef almak bu ahlaka ve hukuka sığmaz" ifadelerine vurgu yaptı. "Her ne şekilde olursa olsun hayatını kaybeden her sivil için biz üzüntülüyüz. Ama İsrail'in böyle bir derdi var mı? İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Çünkü açık ve net. Biz öldürmeyi iyi biliriz, öyle diyorlar" şeklinde sözlerini sürdüren Erdoğan, İsrail'e hitaben "Ama bilesiniz ki bunun bedelini eninde sonunda, ağır ödeyeceksiniz" dedi.

İsrail tüm diplomatlarını çekiyor

Erdoğan'ın sert ifadelerle eleştirdiği İsrail, bu konuşmanın ardından Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekme kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen ağır açıklamaların ardından, İsrail-Türkiye ilişkilerini yeniden değerlendirmek için diplomatik temsilcilerin dönmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

DHA,DW / JD,ET

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