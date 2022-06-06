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Fotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Faizi düşürmeye devam edeceğiz

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizi artırmayacaklarını aksine düşürmeye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdıklarını da açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ekonomideki gelişmelere değinen Erdoğan, "Bütün dünyaları faiz, enflasyon, kur ilişkisi üzerine kuran kesin inançlılar ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme stratejisini anlamaya çalışmamaktadır" diye konuştu.

Enflasyonun bir sorun olduğunu teslim eden Erdoğan, Türkiye’nin sorunlarının asıl sebebinin ise tek başına bu başlık olmadığını savundu. Erdoğan, "Eğer öyle olsaydı geçmişte sayısız defa uygulanan enflasyonla mücadele programları sayesinde ülkemiz tüm sorunları çözmüş olurdu. Ülkemizde bizim programımıza kadar bu teşhisin kasıtlı olarak yanlış konduğu, yanlış tedavilerin uygulandığı bir gerçektir" diye konuştu.

Küresel düzeyde de uluslararası kuruluş başkanlarının dahi faiz konusunda ezberlerin bozulması gerektiğini söylediğine işaret eden Cumhurbaşkanı, "Bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır'' diye konuştu.

Erdoğan, fiyat artışları sorununa ilişkin, “Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var" ifadelerini kullandı. Erdoğan bunun için vatandaşlara kur korumalı mevduat ve konut kredisi gibi, tasarrufları TL’ye kaydıracak alternatifler sunduklarını hatırlattı.

İhracatı teşvik ederek, turizmi destekleyerek ülkeye döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı, "Kimse bizden şunu beklemesin; bu iktidar faizi artırmayacaktır; tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge açıklaması

Erdoğan, memurlar için Ek Gösterge düzenlemesine ilişkin beklenen açıklamayı da yaptı.

Düzenleme ilk gündeme alındığında öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlileri için Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü verildiğini hatırlatan Erdoğan, sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağına kanaat getirdiklerini ve bu nedenle tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır" diye konuştu.

DW/SÖ,HT

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