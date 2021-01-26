Erdoğan: En çok aşı projesi yürüten üçüncü ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en çok yerli aşı projesi yürüten üçüncü ülke konumunda olduğunu söyledi.

Erdoğan, Perşembe günü TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada yerli aşı konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Covid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız" ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının sağlık alanındaki çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, "TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor" dedi.

Halihazırda koronavirüse karşı üç aşı adayının faz çalışmalarına başlama arifesinde olduğu bilgisini aktaran Erdoğan, "Mevcut inaktif aşılarından daha aktif olma potansiyeline sahip bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor. İkinci nesil bir aşımızın çalışması da hızla devam ediyor. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşılarımızın üretim süreçlerine dahil olacaklar" diye konuştu.

"İnşallah kendi aşısını tasarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz" diyen Erdoğan, Türkiye'yi hem Türk hem yabancı bilim insanları için "bir cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını" da sözlerine ekledi.

DW/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe