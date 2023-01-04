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Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Emekli ve memur maaş artış oranı yüzde 30 oldu

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memur maaş artış oranını yüzde 30'a yükselttiklerini açıkladı. Daha önce zam oranının yüzde 25 olarak açıklanmasına muhalefet ve sendikalar tepki göstermişti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında emekli ve memur maaşlarına dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, emekli ve memur maaşlarınadün yüzde 25 olarak açıkladığı zam miktarının yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı.

Erdoğan, "2022 enflasyonunu yüzde 64,27 oranıyla kapattığımızın haberini aldıktan sonra, memur ve emeklilerimizin maaş artışını değerlendirdik" dedi.

"Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza yüzde 25 oranını daha da yukarı çıkaracak formüller bulma talimatını vermiştik" diyen Erdoğan, dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda "başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" şeklinde konuştu.

"En düşük emekli maaşını da 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz" diyen Erdoğan, bunların yılın ilk altı ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yılında toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak, yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istediğini söyledi. En düşük emekli maaşı geçen yıl Temmuz ayında 3 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari ücretin 8 bin 500 liraya yükseltildiğini, iş yerlerine verilen asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkartıldığını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı, tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyorum" dedi.

Erdoğan, asgari ücret konusunda da, "yıl içinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde temmuz ayında bunun düzenlemesini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Yüzde 25 zamma tepkiler gelmişti

Erdoğan'ın dün memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını açıklamasının ardından tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yıl sonu enflasyonunu yüzde 64,27 olarak açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını duyurmasını sosyal medya mesajı ile eleştirdi. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoya "Yüzde 25 gelmiş içlerinden. Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz" notunu düştü. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan'a "en düşük emekli maaşını, bir an önce, asgari ücret düzeyine çıkar" çağrısı yaptı.

Sendikalar da Erdoğan'ın bugünkü açıklaması öncesinde yüzde 25 zam oranını yetersiz bulduklarını dile getiren açıklamalar yaptı.

Memur-Sen, memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25 zam miktarının  ilgili beklentileri karşılamadığını ifade ederek, "kamu görevlilerimizi rahatlatacak, hakkaniyetli, adil gelir dağılımını sağlayacak ek bir adımın" gerektiğini bildirdi.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay da, memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25 zamma tepki göstererek, "Yüzde 25 zam, müjde değil emeğimize, alın terimize bir hakarettir" dedi.

DW, ANKA/JD, BÖ

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