Erdoğan ekonomi reform paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı" başlığı ile düzenlenen organizasyonda ekonomi ve maliyeyi iyileştirmeye yönelik planlanan yeni önlemler paketini kamuoyuna açıkladı. Pakette "makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandıklarını" söyleyen Erdoğan, iki ana reform alanı bulunduğunu vurgulayarak bunları da makroekonomik politikalar ve yapısal politikalar olarak adlandırdı.

"Bugünlerde birçok ülkenin milli gelirinin kat be kat üzerine çıkan borçlarının sıkıntısını yaşadığını, Türkiye'deki durumun yüzde 41 seviyesinde, AB ülkelerinin borçluluk ortalamasının ise yüzde 90'a yakın olduğunu" belirten Erdoğan, döviz cinsi borçların toplam borç stoğu içerisindeki payını düşüreceklerini, ağırlıklı olarak TL cinsi senetleri kullanacaklarını ve borçlanmanın ortalama vadesini piyasa şartlarına uygun şekilde artıracaklarını vurguladı.

"Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz" diye konuşan Erdoğan, sözlerini "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece-gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız" şeklinde sürdürdü.

850 bin esnaf için vergi muafiyeti geliyor

Hazırlanan pakette esnafa bir müjdenin de yer aldığını söyleyen Erdoğan, salgın döneminde yaşanan ekonomik zorluklara işaret ederek dar gelirli küçük esnafa vergi muafiyeti öngörüldüğünü kaydetti. Erdoğan, basit usülde vergilendirilen kuaför, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisindan muaf tutulacağını ve beyan yükümlülüklerini de kaldıracaklarını söyledi.

Öncelikli önlemlerden birinin de enflasyonla mücadele olduğunu ve tek haneli düşük enflasyona ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, "Enflasyondaki yükselişin hem yapısal hem de dönemsel sebepleri vardır. Ülkeler kuraklık ve salgının sürüyor olması sebebiyle gıda stoklarını artırma eğilimindeler. Erken uyarı sistemi kuruyoruz. Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır" dedi.

Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçeceklerini kaydeden Erdoğan, tarlada ve hallerde kalan sebzeleri piyasa kazandıracak sistem getireceklerini, dijital tarım ile her ölçekteki çiftçi ürünü için pazar bulabileceğini, satıcının da ürün tedarik edebileceğini ifade etti.

Kamu harcamalarında da israfın önüne geçmek istediklerine dikkat çeken Erdoğan, ilave istihdam sağlayan firmaların da ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin lira kredi kullanabileceğini ve istihdam oluşturan bankaların kredi kullanma imkanına kavuşacağını kaydetti.

İki yeni yapı oluşturuluyor

Erdoğan ayrıca iki yeni yapı kurulacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında çalışacak olan bir Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bir de Finansal İstikrar Komitesi'nin oluşturulacağı bilgisini veren Erdoğan, kamu atamalarıyla ilgili de bir düzenleme yapılacağının altını çizerek "En üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki şartları güçlendiriyoruz" dedi.

Yatırımları da artırmak istedikleri mesajı veren Erdoğan, perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla AB mevzuatına uygun düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Dijital pazar yerlerinde ürün satan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gittiklerini vurgulayan Erdoğan, ayrıca yurtdışına veri aktarılmasına yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda da değişikliğe gideceklerinin mesajları verdi.

Erdoğan, sözlerini "Bugün sizlerle paylaştığımız ekonomi reformları ve geçen hafta açıkladığımız insan hakları gibi belgeler hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bunlar ne ilktir ne de son olacaktır" şeklinde sürdürdü.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe