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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı benim

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek yıl yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben "Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" dedi.

Erdoğan "Kırıklarla, başarısızlıklarla dolu siyaset karnesine rağmen bu zat (Kılıçdaroğlu), şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi, delikanlıca yapmak yerine, tıynetine uygun şekilde sütre gerisinden dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

"Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin"

"Artık masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etme adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na hitaben "Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal" diye konuştu.

"Biliyorum ki 2023 seçimlerinde aday olmak, karşıma çıkmak için de can atıyorsun" diyen Erdoğan "Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Şayet kökeninden meşrebinden kimliğinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. Ak Parti Türkiyesi tüm bu sorunları aşmış, her türlü ayrımcılığa son vermiş, herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir" dedi.

DW / EC, SSB

 

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