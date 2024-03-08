Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin kendisi için "son seçim" olacağını söyledi. Erdoğan, "Benim için bu bir final" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart akşamı İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin kendisi için "son seçim" olacağını söyledi.

Erdoğan, "31 mart akşamı o farklı bakanlara gereken cevabı vereceğiz diye inanıyorum. Onun için 22 gün var. 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek gerek kadın kolları gerek gençler beraber bir çalışma ile inşallah gereken cevabı sandıkta vereceğiz" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben burada ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Nefes adeta almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim. Ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımları buna göre atmamız lazım.”

"Gözler İstanbul, Ankara, İzmir'de"

Gençlere inandığını ve güvendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada" ifadelerini kullandı.

2019'da yapılan yerel seçimlerde AKP üç büyük kent olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de yenilgiye uğramıştı. Her üç kentte de yerel yönetimler CHP'ye geçmişti.

DW/BÖ,SSB

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