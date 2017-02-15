Erdoğan: Biden'a 'S-400 ve F-35 konusunda farklı adım atmamızı beklemeyin' dedim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'le NATO Zirvesi çerçevesinde yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi. Erdoğan, Biden'a, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu. Erdoğan'ın diğer güncel konularda verdiği mesajlar ise şöyle:
DW / HT,EC
©Deutsche Welle Türkçe