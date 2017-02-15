Erdoğan: Biden'a 'S-400 ve F-35 konusunda farklı adım atmamızı beklemeyin' dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'le NATO Zirvesi çerçevesinde yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi. Erdoğan, Biden'a, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu. Erdoğan'ın diğer güncel konularda verdiği mesajlar ise şöyle:

ABD'nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir.

Ermenistan, güven artırıcı adımlar atmaya başlamalı. Döşediği mayınların haritalarını Azerbaycan’la paylaşması bu yönde önemli bir ilk adımı teşkil edecektir.

(Zengezur koridoru) Rusya tarafında geciktirme niyeti olduğuna ihtimal vermiyorum. Tam aksine yardımcı bir hava içinde. Yakın zamanda Putin'le ikili görüşme yapacağız.

"Covid-19) Yoğun aşı süreci pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. Temenni ederim ki Eylül-Ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz.

Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor.

(Yeni anayasa çalışmaları) Taslak çalışmamız tamamlandı, MHP ile paylaşacağız.

DW / HT,EC

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