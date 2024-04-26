Erdoğan-Biden görüşmesi ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yapılması planlanan görüşmenin, Erdoğan’ın programındaki değişiklikler nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Reuters haber ajansı adını vermek istemeyen bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Aynı yetkili, yakında yeni bir tarih belirleneceğini belirtti.

Beyaz Saray ziyareti resmi olarak duyurmamıştı, ancak ABD'li bir yetkili Mart ayı sonunda Reuters'a yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın teklifte bulunduğunu ve Ankara’nın da ziyaret için 9 Mayıs tarihini kabul ettiğini açıklamıştı.

İki liderin Temmuz ayında Washington'ta düzenlenecek NATO zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden en son geçen yıl Temmuz ayında NATO Liderler Zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya gelmişti.

Rtr / SSB, EC

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