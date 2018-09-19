Erdoğan Almanya'da salon konuşması yapmayacak

Önümüzdeki haftanın sonunda üç günlük resmi ziyaret için Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede yaşayan Türklere hitaben konuşma yapmayacağı açıklandı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği sözcüsü Refik Soğukoğlu "Cumhurbaşkanının büyük bir salonda konuşma yapmasının planlanmadığını" söyledi. Soğukoğlu Cumhurbaşkanının 29 Eylül'de Köln Merkez Camii'nin açılışında kışa bir konuşma yapmasının mümkün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte Türklerle yapması planlanan buluşmanın da gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Almanya Cumhurbaşkanlığının açıklamasında cumhurbaşkanlığı makamının söz konusu buluşmayla ilgili planlarının bulunmadığı belirtildi. Türkiye, devlet liderlerinin ortak etkinliğe katılmalarının arzu edildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında konuşma yapmayı planladığına dair haberler haftalardır Almanya'da tartışmalara neden oluyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın iki hafta önce ziyaret hazırlıklarıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere geldiği Berlin'de Cumhurbaşkanının konuşma yapması için yer arayışında olduklarını ancak Almanya ile ortaklaşa karar alacaklarını açıklamıştı.

Almanya'yı sık ziyaret etti

Almanya ve Türkiye iki yıl önceki darbe girişiminden sonra çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması nedeniyle durma noktasına gelen Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaretin normalleşme sürecine katkıda bulunması umuluyor.

Recep Tayyip Erdoğan son 15 yılda Almanya'yı Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok kez ziyaret etmişti. Erdoğan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in daveti üzerine Almanya'yı 27–29 Eylül tarihleri arasında yeniden ziyaret edecek. Ziyaret programında resmi temasların yanı sıra devlet töreni ve resmi yemek daveti de yer alıyor.

Erdoğan'ın Almanya'ya gelecek olması Sol Parti, Yeşiller ve Almanya için Alternatif'den (AfD) politikacılar tarafından eleştiriliyor. Erdoğan karşıtlarının 28 Eylül'de Berlin'de düzenlemeyi planladığı protesto gösterisine 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da yaşayan Türklere en son 2014 ve 2015 yıllarında Köln ve Karlsruhe şehirlerinde hitap etmişti.

DW, dpa/AG, HT

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