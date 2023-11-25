"Aile olmadan birey olarak insanın varlığı eksik kalır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu.

Konuşmasında, "Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik" diyen Erdoğan bu amaçla 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kurulduğunu söyledi.

"Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor" diyen Erdoğan, "Aile olmadan sadece birey olarak insanın varlığı eksik kalır. Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığının hepimiz farkındayız. Bu tür saldırıların gerisinde aileden başlayarak, milli bünyemizi çökerterek, milletimizi var eden hasletleri ortadan kaldırma gayesi vardır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Huzurlu, güvenli, üyelerinin birbirine saygı duyduğu bir aile aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı en muhkem kalemizdir" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Yani aileye sahip çıkarak şiddet meselesi başta olmak üzere kadınların tüm haklarının da korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmamıştır"

"Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede en büyük devrimi 2012 yılında çıkardığımız 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile yaptık" diyen Erdoğan, "Marijinal grupların ve sapkın akımların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların hakları ve onlara yönelik şiddetle mücadeleye en küçük bir olumsuz etkisi olmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca "Eli öpülecek kadın aranıyorsa böyle bir saygıya layık olanlar herkesten önce vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizin yiğit analarıdır, eşleridir, başımızın tacı öğretmenlerimizdir, 15 Temmuz gecesi ellerinde bayraklarıyla darbecilere direnen demokrasi neferleridir" ifadelerini kullandı.

"Kadını dışlayan bir ülkede bir siyasette, bir programda sahip olduğu insan zenginliğinin yarısından vazgeçmiş demektir. Ne tarihimiz, ne medeniyetimiz, ne kültürümüz, ne gelenek göreneklerimiz böyle bir savrukluğa ve adaletsizliğe cevaz vermez" diyen Erdoğan, "Biz bu anlayışla Türkiye Yüzyılı ne diyoruz? Kadınların yüzyılı olacaktır. İnşallah 21 yılda verdiğimiz her imtihan gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da hayata geçirecek, bu zaferin sevincini kadınlarla birlikte kutlayacağız" diye konuştu.

DW / EC,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?