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Erdoğan: ABD Ortadoğu'yu kan gölüne dönüştürüyor

10 Ekim 2023

Suriye’de ABD’nin Türkiye’nin insansız hava aracını düşürmesine dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’yi terör örgütlerini eğitmek ve silahlandırarak Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmekle suçladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'ye yönelik sert mesajlar verdi.

Avusturya Başbakanı tarafından 22 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, ikili ilişkilerde yeni bir dönemin açıldığını söyledi. Terörle mücadelede uluslararası iş birliği ve ortak iradenin altını çizen Erdoğan, Avusturya'dan bu minvalde daha yakın iş birliği beklediklerini söyledi.

"ABD uçak gemisinin İsrail'de ne işi var?"

Erdoğan dört gün önce Suriye'de Türkiye'ye ait birinsansız hava aracının ABD tarafından düşürülmesi ve Washington'ın İsrail-Hamas çatışması vesilesiyle bölgeye uçak gemisi göndermesini de sert ifadelerle eleştirdi.

"Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika’nın uçak gemisinin İsrail’de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçakları ile, ne yapacak Gazze'yi vurarak indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak" diyen Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile ikili görüşmesinde Nehammer'e de bu düşüncelerini aktardığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer
Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl NehammerFotoğraf: DHA

"Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika’nın üssü var. Suriye'de Amerika’nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs. Bütün bunları değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye’nin insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Türkiye'nin düşürürken bu Türkiye NATO'da Amerika’nın ortağı değil mi, beraber değiller mi? Bunu nasıl izah edeceğiz? İşimize geldiği zaman ortak işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika şu anda eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef yine Suriye'de olsun Ortadoğu’da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor."

"Filistin devleti" vurgusu

Hamas'ın İsrail'e başlattığı ve İsrail'in de karşılık verdiği saldırılara dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ortadoğu’da kalıcı bir barışın sağlanması için "1967 sınırları temelinde, bağımsız ve coğrafi bütünlüğe haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin" hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin AB üyelik süreci konusuna da değinen Erdoğan, Avrupa’nın bütünleşmesinin Birlik'e Türkiye'nin tam üyeliği ile sağlanacağını söyledi ve tam üyelik dışında hiçbir alternatifi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

DW / SSB, BK

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