Erdoğan-Özel ikinci buluşması: Gündemde neler var?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından iktidar ile seçimden birinci çıkan CHP arasında başlatılan "normalleşme" sürecinin ikinci buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yarın gerçekleşecek.

Görüşmenin ardından buluşmada bahsi geçen bakanlar ile CHP'nin ilgili genel başkan yardımcıları bir araya gelmeye başladı. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile CHP'li Gökan Zeybek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile CHP'li İlhan Uzgel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de CHP'li Yankı Bağcıoğlu bir araya geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP'li Murat Bakan da bugün bir görüşme yapacak.

İki liderin seçimlerin ardından AKP Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürmüş ve kayıtlara AKP ve CHP genel başkanları arasında 2016'dan günümüze kadar yapılan ilk görüşme olarak geçmişti. Bu görüşmeye AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Büyükelçi Namık Tan da katılmıştı.

İkinci görüşme öncesinde ise bugün düzenlenecek olan CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında 2 Mayıs'tan bu yana yaşanan gelişmeler ve ikinci buluşmada ele alınacak konuların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Özel'in Hürriyet gazetesine verdiği demece göre görüşme için parti genel merkezinde özel bir düzen kuruluyor ve Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu için Türk Bayrağı, Özel ise CHP bayrağı tarafında oturacak. Özel, Cumhurbaşkanı geldiği için Türk Bayrağı'nda cumhurbaşkanlığı forsunun bulunacağını da kaydetti.

Kulislerden edinilen bilgilere göre Özel'in bu görüşmede gündeme getireceği konular arasında Hakkari'ye kayyum atanması da bulunuyor. Erdoğan'ın öncelikli gündeminin ise yeni anayasa olması bekleniyor. Peki görüşmenin gündeminde başka neler var?

İlk görüşme sonrası "normalleşme" tartışması

İlk görüşmenin ardından iktidarın özellikle cezaevindeki tutuklular başta olmak üzere bazı alanlarda adım atabileceği beklentisi oluşmuş, Cumartesi Anneleri'nin Galatarasay'daki bininci buluşmasına izin verilmesi ve 28 Şubat generallerinin yaş haddinden cezaevinden çıkmaları bazı kesimlerce bu çerçevede değerlendirilmişti.

İktidara yakınlığı ile bilinen bazı gazeteciler Gezi tutuklularının serbest kalmasının bir sonraki adım olabileceğini iddia ederken DEM Parti'nin kazandığı Hakkari'ye kayyum atanması ve DEM Partili belediye başkanının tutuklanması ise 2019 yerel seçimi sonrasındakine benzer bir kayyum politikası endişesi doğurmuştu.

Ancak DEM Parti "normalleşme" sürecinin Kürtler dışarda bırakılarak yapılmak istendiğini savunuyor.

Bu kapsamda Özel'in "normalleşme derken anormalleşmenin yaşandığına dair eleştirilerini" dillendirebileceği de belirtiliyor.

Özel'in öncelikli maddelerinin başında "kayyum" var

Gerek iki liderin ve yetkililerinin açıklamaları gerekse DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre ikinci görüşmenin gündeminde ekonomiden kayyumlara ve eğitime kadar çeşitli alanlarda başlıkların olması bekleniyor.

2 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki ilk görüşme Fotoğraf: DHA

CHP'nin gündemindeki ilk maddelerin başında kayyumlar konusu geliyor. Erdoğan'ın en son Hakkari için yaşanan gelişmeler için verebileceği "hukuki karar" yanıtına karşı hazırlıklı olduğu belirtilen Özel'in "Mahkeme kararından iki gün önce kayyum atandığını, mahkeme kararının bile beklenmediğini" söylemesi bekleniyor. Özel'in ayrıca yeni belediye başkanı için belediye meclisinden seçim yapılması gerektiğini ve doğrudan kayyum olarak vali veya kaymakam atanmasının "irade gaspı" olduğunu da ileteceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 28 Şubat tutuklularının serbest kalması ile ilgili teşekkür edecek olan Özel, diğer yandan Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanamamasını bir kez daha hatırlatacak ve Gezi tutukluları ile ilgili beklentisini aktaracak.

Özel'in gündeme getireceği konulardan bir diğeri de son haftalarda çokça tartışılan yeni eğitim müfredatı. Edinilen bilgiye göre Özel bu kadar önemli ve ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konunun etraflıca tartışılmadığını, içinde pek çok sorun bulunduğunu söyleyerek buna ilişkin hazırladıkları raporu Erdoğan'a verecek ve aynı zamanda müfredatın geri çekilmesini de isteyecek.

Çalışmalarında sona gelinen ve yakında TBMM'ye sunulması beklenen öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili görüşlerini aktarması da beklenen Özel'in gündemindeki bir diğer öncelikli başlık sokak hayvanları ile ilgili yargı paketine konulması olasılığı bulunan "öldürme" seçeneği. Özel öldürme öncesi tüm formüllerin tüketilmesi gerektiğini söyleyecek.

Özel'in en son geçen hafta Adalet Bakanlığı önünde ziyaret ettiği Emine Şenyaşar'ın kendisine aktardığı bazı talepleri Erdoğan'a ileteceği de öğrenildi.

Ekonomi için neler konuşulacak?

Buluşmanın önemli gündem başlıklarından birisi iktidarın ekonomi politikaları olacak.

Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bazı politikalarını eleştiren Özel, "Sayın Erdoğan'la yapacağımız görüşmede de bu büyük ekonomik krizden çıkmanın yolunun krizin mağdurlarına daha fazla yüklenmek değil, geçmiş krizin kazananlarından biraz bir şeyler talep etmek olduğunu görmek gerekiyor" demişti.

Bu kapsamda Özel'in ekonomik krizin faturasını asgari ücretliler, çalışanlar, emekliler, esnaf ve çiftçiler gibi dar gelirli kesimlere yüklenmemesi ile ilgili parti yetkili kurullarından da aldığı görüşleri Erdoğan'a aktarması bekleniyor. Özel'in somut önerisinin ise emekliye en düşük asgari ücret düzeyinde maaş, asgari ücrete ise enflasyon oranında zam olması öngörülüyor.

Özel, bu zamlar gerçekleşmezse bir süredir farklı konularda düzenlenen ve en son emekliler için yapılan mitingleri sürdüreceklerini Erdoğan'a iletecek.

CHP 14 Haziran'da Tekirdağ'da çiftçiler için "buğday mitingi" düzenleyecek.

Özel son olarak İzmir'de belediye başkanlarıyla bir araya geldiğinde de hükümetin emeklilerin sorunlarını çözemediğini söyleyerek 11 Haziran'da bu konuyu da gündeme getireceğini belirtmişti.

Erdoğan neler söyleyebilir?

Edinilen bilgiye göre görüşmede Erdoğan'ın gündeme getireceği başlıkların en üstünde yeni anayasa konusu bulunuyor.

Bu konuda partilerin yaz aylarında çalışması ve Ekim'de de Meclis açıldığı zaman oturulup konuşulmasını istediği öğrenilen Erdoğan'ın Türkiye Belediyeler Birliği'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinden dolayı Özel'i ve CHP'yi tebrik edebileceği de belirtiliyor.

Ekonominin giderek daha iyi gittiğine dair verileri Özel'e aktarması beklenilen Erdoğan'ın "şu andaki durumun çok mükemmel olmadığının bilindiğini ancak iyiye gidiş olduğunu ve biraz daha sabır gerektiği" çerçevesi çizmesi bekleniyor.

Özel'in kayyumlar meselesini açmasına karşılık ise hazırlıklı olduğu belirtilen Erdoğan'ın bu kararı "terörle mücadele" için almaya mecbur olduklarını, aksi takdirde belediye bütçelerinin "terörün finansı için bir araç haline geleceğini" savunacak.

Öte yandan iki buluşma arasında süreci etkileyebilecek potansiyel olarak AKP'nin Kızılcahamam kampı ve Erdoğan'ın burada sarf ettiği "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" ifadelerinin yanı sıra Erdoğan'ın İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı görüşme de bulunuyor.

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